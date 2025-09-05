Dacă te-ai întrebat vreodată, la cumpărături fiind, la ce folosesc acele mici fileuri de anșoa din acele borcănele frumos expuse, iată un posibil răspuns. Dau gust oricărui sos de paste, iar versiunea cu unt este un evergreen.

O rețetă extrem de simplă, dar cu un farmec incontestabil, cea de spaghetti cu anșoa trase în unt, un clasic al gastronomiei din sudul Italiei. E suficient să nu uităm să cumpărăm un borcan mic de fileuri de anșoa, pe care le sotăm, mărunțite, într-o cantitate generoasă de unt.

Deasupra, în loc de parmezan, o mână bună de pesmet pe care îl uscăm rapid în aceeași tigaie, înainte să preparăm untul aromatizat cu anșoa. Va adăuga acea notă crocantă care contrastează cu cremozitatea untului și savoarea sapiditatea fileurilor de anșoa. O rețetă care va face fericit pe oricine adoră să mănânce pește.

Ingrediente pentru 4 persoane

400 g spaghete

80 g unt

10 fileuri de anșoa în ulei, la borcan

1 cățel de usturoi

6 linguri de pesmet

puțin ulei, ideal de măsline

piper negru măcinat la moment

opțional, un praf de paprika iute și o adiere de coajă de lămâie rasă la moment

Procedeu

1. pesmetul

Într-o tigaie antiaderentă încălzește o lingură de ulei.

Adaugă pesmetul și amestecă continuu la foc mediu până devine auriu și crocant.

Oprește focul și dă pesmetul deoparte.

2.Fierbe pastele spaghetti

Adăugăm pastele în apa care deja fierbe, în care am adăugat o cantitate generoasă de sare. Scurge pastele când sunt al dente și păstrează puțină apă în care au fiert.

3.Pregătește sosul

În aceeași tigaie, topește untul la foc mic.

Adaugă usturoiul tăiat foarte fin și fileurile de anșoa, zdrobindu-le până obții un sos care aduce a cremă.

Dacă îți place mai picant, poți adăuga și un praf de ardei iute.

4.Amestecă pastele

Transferă pastele bine scurse în tigaia cu sosul de unt și anșoa.

Amestecă bine, adăugând dacă este nevoie puțină apă de la paste pentru a lega sosul.

5.Servește

Pune spaghetele în farfurii, preferabil adânci dar nu neapărat, și presară din belșug cu pesmetul prăjit.

Pentru un plus de prospețime, poți adăuga puțină coajă de lămâie rasă sau, alternativ, pătrunjel tăiat foarte mărunt. Sau ambele.

