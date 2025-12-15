Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) a lansat un sondaj care urmăreşte identificarea semnificaţiei gusturilor autentice harghitene pentru turişti şi localnici, se arată, luni, într-un comunicat transmis AGERPRES, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Întrebările din chestionar analizează “rolul gusturilor, al ingredientelor şi al preparatelor tradiţionale în cultura şi identitatea regiunii, precum şi gradul în care mâncărurile tradiţionale sunt sănătoase şi cât de importantă este utilizarea produselor locale în procesul de preparare”.

Datele colectate în urma sondajului vor fi utilizate în mai multe ateliere de lucru profesionale, „în cadrul cărora bucătari locali şi specialişti în gastronomie vor stabili împreună cele 12 preparate reprezentative ale judeţului Harghita”.

Potrivit sursei citate, completarea chestionarului reprezintă o modalitate simplă şi rapidă prin care oricine poate contribui la pregătirea judeţului Harghita pentru titlul de Regiune Gastronomică a Europei 2027.

„Judeţul a obţinut deja acest titlu din partea institutului internaţional IGCAT, iar promovarea şi consolidarea valorilor gastronomice locale sunt esenţiale pentru întărirea poziţiei judeţului Harghita pe harta gastronomică a Europei”, se menţionează în comunicat.

Chestionarul este deschis pentru completare până pe 8 ianuarie 2026.