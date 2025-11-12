Cum a reușit un fermier din Târgu Secuiesc să îmbunătățească substanțial calitatea cartofilor cu două produse biologice

Agricultura din România se confruntă în continuare cu provocări fără precedent, pe măsură ce variabilitatea vremii se intensifică, iar costurile inputurilor cresc. În acest context în continuă schimbare, fermierii se orientează tot mai mult către inovații biologice care îmbunătățesc eficiența utilizării nutrienților, sporesc reziliența culturilor și susțin o productivitate durabilă.

Un astfel de exemplu este Bartók István, managerul fermei Agrorange SRL din Târgu Secuiesc, județul Covasna, regiunea centrală a României, care a integrat cu succes două soluții biologice – Utrisha™ N și Harbest®, parte din portofoliul Corteva Agriscience, companie internațională de știință și tehnologie agricolă – în programul său de producție a cartofilor.

Administrând aproximativ 230 de hectare de teren arabil, dintre care 80–90 de hectare sunt dedicate anual culturilor de cartof pentru consum industrial și alimentar, Bartók a fost mereu deschis la adoptarea de noi tehnologii care cresc eficiența și calitatea producției. „Am folosit Utrisha™ N la cultura de cartof. Ca efect, conținutul de substanță uscată a depășit 21% față de anii anteriori, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru procesatorii care produc chipsuri.”

Dezvoltat pe baza bacteriei naturale Methylobacterium symbioticum, Utrisha™ N oferă culturilor o sursă sustenabilă de azot pe tot parcursul sezonului de creștere. Prin fixarea azotului atmosferic și transformarea lui într-o formă utilizabilă de către plantă, tehnologia contribuie la îmbunătățirea eficienței utilizării nutrienților, completând programele tradiționale de fertilizare.

Aplicat sub formă de tratament foliar, produsul se integrează ușor în practicile existente și reduce riscul pierderii nutrienților prin levigare sau al emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru Bartók, acest lucru s-a tradus printr-o vitalitate vizibilă a culturii și producții ridicate, chiar și în condiții dificile.

Pentru a completa această abordare, ferma a adoptat și Harbest®, o soluție foliară concepută pentru a optimiza utilizarea azotului și calciului de către plantă. „Cred că nivelul crescut de substanță uscată din probele noastre de cartofi s-a datorat și aplicării Harbest®,” spune Bartók. „Conține calciu și a contribuit mult la calitatea tuberculilor.”

Harbest® îmbunătățește eficiența utilizării nutrienților și apei, susține dezvoltarea rădăcinilor și a părților vegetative și favorizează o umplere mai bună a tuberculilor și fructelor. Acționează rapid prin absorbție foliară, stimulând metabolismul natural al plantei și promovând o nutriție echilibrată – esențială pentru obținerea unor cartofi uniformi, de înaltă calitate, destinați procesării industriale.

Sezonul 2025 a adus fluctuații extreme de vreme în Covasna: ploi abundente în mai, de 130–150 mm în doar câteva zile, urmate de nopți reci de 4–5 °C, apoi o perioadă de căldură intensă și secetă. Aceste condiții au favorizat apariția presiunii bolilor, precum Alternaria (o boală fungică ce provoacă pete și slăbirea plantelor) și Stolbur, o boală produsă de un organism asemănător bacteriilor, numit fitoplasmă, transmis de mici insecte numite cicade.

În ciuda acestor provocări, câmpurile irigate de cartofi tratate cu Utrisha™ N și Harbest® au atins producții de până la 42 de tone pe hectar, în timp ce fermele vecine fără irigații au avut dificultăți în a depăși 10–15 tone. „Acolo unde am putut iriga și gestiona corect cultura, rezultatele au fost excelente,” confirmă Bartók.

Experiența acestui fermier reflectă o tendință mai amplă în România, unde agricultorii adoptă tot mai mult produse biologice ca parte a programelor integrate de management al nutrienților. Aceste inovații nu doar contribuie la stabilizarea producțiilor în condiții climatice variabile, ci și se aliniază obiectivelor de mediu și cererii tot mai mari pentru culturi produse sustenabil.

Prin utilizarea combinată a Utrisha™ N și Harbest®, Bartók István demonstrează că soluțiile biologice pot oferi rezultate agronomice și economice tangibile – cu randamente mai mari și o calitate superioară – deschizând drumul către un viitor mai eficient și mai durabil pentru agricultura românească.

Pentru mai multe informații despre disponibilitatea soluțiilor biologice și modul în care acestea pot fi integrate într-un plan de management al culturilor, fermierii pot contacta reprezentanții Corteva Agriscience prin datele de contact disponibile pe site-ul companiei.