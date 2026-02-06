Comisia Europeană ia în calcul o schimbare cu impact major asupra agriculturii europene. Soia ar putea fi clasificată drept cultură cu risc ridicat de schimbare a utilizării terenurilor. Decizia ar avea consecințe directe pentru fermieri și pentru lanțul de producție agroalimentar, notează ararheute.com.

Uniunea Europeană încurajează de ani buni producția internă de proteine vegetale. Soia, mazărea și fasolea boabe sunt considerate strategice pentru reducerea dependenței de importuri. Direcția Generală Agricultură a investit milioane de euro în promovarea acestor culturi. În paralel, Direcția Generală Energie din cadrul Comisia Europeană propune o măsură controversată. Soia, inclusiv cea cultivată în Europa, ar urma să fie încadrată ca materie primă „high-iLUC”. Termenul face trimitere la riscul defrișărilor și al schimbării destinației terenurilor.

Impact economic major pentru fermieri

Dacă propunerea va fi adoptată, soia ar fi exclusă din sectorul biocombustibililor. Interdicția ar urma să se aplice cel târziu din anul 2030. Germania a aplicat deja o măsură similară în cazul uleiului de palmier. Uniunea pentru Promovarea Plantelor Oleaginoase și Proteice (UFOP) avertizează asupra efectelor colaterale. UFOP vorbește despre un risc major de imagine pentru soia europeană. Chiar și producătorii care nu vând ulei pentru biocombustibili ar putea fi afectați.

Organizațiile de mediu ar putea contesta cultivarea soiei la nivel local. Clasificarea generală ar sugera, în mod eronat, un impact ecologic negativ. În vizor ar putea ajunge și fermele de porci sau păsări. Acestea folosesc șrot de soia, inclusiv din producție locală și fără organisme modificate genetic (OMG). „Politica pune în pericol baza de aprovizionare cu proteine”, avertizează Dieter Bockey.

Zeci de mii de hectare, direct vizate de noile reguli

În prezent, soia are un rol limitat în sectorul biocombustibililor. Totuși, suprafețele implicate sunt semnificative. În 2024, aproximativ 44.000 de tone de ulei de soia au fost utilizate în acest sector. Aceasta corespunde unei suprafețe de circa 63.000 de hectare cultivate. La nivelul Uniunii Europene, consumul a ajuns la 1,1 milioane de tone. Prin comparație, rapița ocupă aproximativ 4,5 milioane de hectare.

Industria de procesare consideră piața biocombustibililor esențială. Aceasta contribuie la menținerea unor prețuri accesibile pentru șrotul de soia.

Brazilia, ținta reală a măsurii europene

Scopul declarat al Comisiei este limitarea defrișărilor din America de Sud. În Brazilia, extinderea culturilor de soia este asociată cu distrugerea pădurilor tropicale. Criticii spun însă că abordarea este prea generală. Noile reguli ar ignora sistemele existente de certificare a sustenabilității. Legislația europeană permite biocombustibili doar de pe terenuri agricole utilizate înainte de 2008. Aceleași principii sunt prevăzute și în Regulamentul european privind defrișările. În acest context, reclasificarea soiei ar deveni lipsită de logică.

Procesatorii europeni, în pericol de dispariție

Există riscul ca procesarea soiei să se mute în afara Uniunii. Unii cultivatori au investit în soia europeană, fără OMG. Fără acces la piața biocombustibililor, aceste investiții ar putea fi pierdute. Brazilia ar putea schimba strategia de export. Soia boabe ar fi înlocuită cu șrot destinat direct Europei. Presiunea asupra extinderii culturilor ar rămâne neschimbată.

Reprezentanții sectorului cer intervenția rapidă a decidenților politici. Sunt vizați comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, și ministrul german al agriculturii, Alois Rainer.

De asemenea, Parlamentul European și Consiliul UE pot bloca regulamentul. Există un termen de veto de două luni. Până la 18 februarie este deschisă consultarea publică europeană. Fermierii europeni așteaptă o decizie care să nu sacrifice producția locală. Miza este independența proteică a Uniunii și viitorul agriculturii durabile.