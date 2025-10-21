În România a început să se cultive pe suprafețe tot mai mari șofranul, cea mai scumpă mirodenie din lume

Șofranul, considerat cel mai scump condiment din lume, era cultivat până acum în zonele cu climă foarte caldă. Însă începe să-și facă loc și pe terenurile din România, relatează știrileprotv.ro.

Un singur gram de șofran se obține din aproape 200 de flori și se vinde cu prețuri între 70 și 100 de lei. Din acest motiv, „aurul roșu”, cum este supranumit condimentul originar din Orientul Mijlociu, devine o afacere tot mai atractivă pentru fermierii români. Iar tot mai multe restaurante din țară aleg să folosească în preparatele lor șofran cultivat local.

Pe terenurile agricultorilor români, planta a început să înflorească de aproximativ o săptămână. De exemplu, de pe o parcelă de un sfert de hectar din județul Iași se obțin anual în jur de 700 de grame de șofran uscat.

Cultivatorii Irina și Marius Acatrinei au adus bulbii din Olanda în urmă cu patru ani, investind aproximativ 5.000 de euro într-o grădină de 1.000 de metri pătrați. În doar doi ani, investiția a fost recuperată, iar acum cei doi fermieri plănuiesc să-și dubleze suprafața cultivată.

Irina Acatrinei, cultivator de șofran: „Aurul roșu se obține foarte greu. Pentru un singur gram avem nevoie de 150 până la 200 de flori.”

Marius Acatrinei, cultivator de șofran: „Valorificăm produsul în forma lui pură, lucrăm cu băcanii și cu restaurantele interesate de ingredientele noastre locale.”

Șofranul de la Târgu Frumos este deja folosit în preparatele unui restaurant din Iași, în două feluri de mâncare tradiționale inspirate din bucătăriile asiatice.

Andreea Luca, manager restaurant: „Am descoperit acest șofran produs lângă noi – are o aromă și o culoare foarte apropiate de cea a șofranului iranian, considerat cel mai bun din lume.”

Și în județul Suceava există culturi de șofran, iar „aurul roșu” din Bucovina ajunge deja pe piețele din Italia, Franța și Austria.

Oana Precub, cultivator de șofran: „Avem comenzi atât pentru bulbi, cât și pentru produsul finit. Tot mai multe persoane din România se interesează acum de cultivarea șofranului.”

Potrivit specialiștilor, schimbările climatice au făcut posibilă aclimatizarea unor specii noi de plante și în România – inclusiv a șofranului.

Teodor Robu, profesor la Universitatea de Științele Vieții din Iași: „Venitul estimat poate ajunge la 30–40 de mii de euro pe hectar, iar după scăderea cheltuielilor rămâne un profit de peste 20 de mii de euro.”

Șofranul a fost cultivat în România și în perioada interbelică, dar atunci doar pe suprafețe restrânse. Astăzi, însă, pare să revină în forță și rămâne de văzut cât se vor extinde suprafețele cultivate.