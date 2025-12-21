Visul oricărei gospodine este să aibă o masă de Crăciun perfectă, alături de familie și prieteni. Totuși, majoritatea și-ar dori să nu petreacă foarte mult timp în bucătărie. Potrivit bbc.co.uk, există câteva trucuri la care poți apela pentru a-ți ușura munca de a pregăti masa în ziua de Crăciun.

Lista și planul sunt baza

Dacă îți vei face listă cu ceea ce vrei să gătești și vei trece pee a toate ingredientele necesare pentru preparatele pe care le ai în plan, vei economisi timp și bani. Potrivit bloggerului culinar Ciara Attwell, în aceast fel nu vei ajunge să cumperi prea mult dintr-un produs și prea pun – sau chiar deloc – din altul. În plus, te poți consulta cu familia și invitații ce și-ar dori să mănânce, pentru că nu întotdeauna alegerile tale sunt pe placul tuturor.

Congelează unele preparate

Unele preparate le poți găti din timp și le poți păstra în congelator. Le poți porționa și pune în pungi, în congelator, pungi pe care le aplatizezi, pentru a salva spațiu, afirmă Kate Hall, cunoscută și ca The Full Freezer – pasionată de pregătirea din timp a mâncărurilor de Crăciun.

„ De exemplu, sosul de brânză și sosul de carne pot fi păstrate în acest fel. În ziua în care vei găti pentru Crăciun, pune punga sigilată într-un vas cu apă rece. Așa se va dezgheța în aproximativ 10-30 de minute. Apoi, pune conținutul în tigaie sau într-un bol pentru microunde și încălzește”, recomandă Hall.

Curăță și taie cartofii mai din timp

„Poți curăța și tăia din timp cartofii, care se păstrează foarte bine într-un vas cu apă rece și puțină sare. După aceea pune vasul pe foc și lasă-l cinci minute să fiarbă. Ulterior, scurge apa, scoate cartofii, adaugă ulei și făină sau polenta, dacă vrei. Apoi transferi totul pe o tavă și când se răcește bagi tava în congelator. Când sunt înghețați, pune-i într-o pungă pentru congelator. Când ai nevoie de ei, fără să fie nevoie de dezghețare, doar îi transferi într-o tavă cu ulei fierbinte și condiment și îi gătești circa 50 de minute la 200 de grade Celsius și masa este gata”, explică Hall.

Ingredientele din cămară te pot salva

Este posibil să apară și schimbări de planuri. Fie nu vei mai găti ceva, fie vei găti niște preparate în plus. Un desert sau o salată pot fi ușor de făcut din ingredientele din cămară. De exemplu, un trifle (desert englezesc stratificat, format din chec sau pișcoturi înmuiate în lichior, straturi de fructe, cremă de ouă și frișcă ) este un desert excelent fără gătit – chiar și faimoasa Angela Hartnett, bucătar cu stele Michelin, folosește pudră de cremă de vanilie, biscuiți de trifle și zmeură congelată, pentru a face un trifle rapid cu sherry. Dacă ai un invitat vegan (sau cu alergii la ouă sau lapte), un trifle vegan este la fel de ușor de făcut.

Sosurile în plus îți pot salva Crăciunul

Dacă ești gazda unui prânz de Crăciun, Anna Williams, șefa cofetarilor la restaurantul Fallow, din Londra, sugerează să faci o cantitate dublă de sos, pentru a păstra de rezervă cee ace ai preparat în plus. „Fă mai mult și pune-l la congelator. Îl poți folosi de Revelion. În ziua respectivă, încălzește-l într-o tigaie și adaugă niște sucuri proaspete din gătit și e gata, fără stres”, recomandă Williams.

Congelează cârnații înveliți în bacon

Învelitul cârnaților în bacon nu este o muncă grea, dar îți ia timp. „Poți să-i prepari și să-i pui pe o tavă în congelator. Când sunt înghețați, pune-i într-o pungă pentru congelator. În ziua respectivă îi poți găti direct din congelator”, spune Hall.

Pregătește din timp varza roșie

Dacă nu folosești o oală sub presiune, varza roșie îți ia destul de mult timp pentru a fi preparată. Așadar, spune Hall, de ce să nu pregătești ingredientele dinainte, astfel încât atunci când o vei găti (pe aragaz sau în slow cooker) să fie doar o chestiune de pus totul în oală?

Mai împarte din sarcini

Te-ai săturat de Crăciunurile în care ai stat numai în bucătărie, roșie la față și cu întârzieri. Când cineva te întreabă dacă te poate ajuta, acceptă fără rețineri. Fă-ți listă cu ceea ce ai de făcut în ziua de Crăciun și timpul alocat fiecărei activități și alege sarcinile pe care le poți da altora.

Aluatul gata preparat, ideal pentru deserturi fine

Vrei să-ți impresionezi familia și invitații cu deserturi fine? Poți alege înghețata de mincemeat (un amestec de mere tocate și fructe uscate) recomandă Anna Williams. „Blenduiește puțin mincemeat și amestecă-l cu înghețată înmuiată, apoi pune-l la congelator”, spune ea.

De asemenea, dacă vrei să ai plăcinte proaspete, cu mincemeat, coapte chiar în ziua de Crăciun, cumpăra aluat gata făcut și mincemeat.”Îl poți personaliza adăugând un strop de coajă de lămâie, condimente sau fructe”, mai spune Williams.