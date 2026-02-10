Camera de Industrie și Comerț româno-germană (AHK) s-a constituit într-un catalizator al părților implicate în sectorul agri-food din România. În această calitate a coordonat realizarea unui set de propuneri de politici publice și soluții pentru stimularea industriei agroalimentare din România.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

AHK a analizat nemțește sectorul agroalimentar din România

AHK a lansat astăzi broșura „Agri-Food Policy Brief”. Documentul este rezultatul unui efort comun al companiilor membre AHK România – firme producătoare de inputuri agricole, fermieri, retaileri – și al Centrului Român de Politici Europene, Clubului Fermierilor Români, Alianței Industriei Semințelor din România, InfoCons și Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România.

În cuprinsul lucrării se regăsește un set de propuneri de politici publice și soluții pentru stimularea industriei agroalimentare din România.

„Propunerile formulate în această broșură reprezintă un punct de plecare. Am dorit să lansăm în discuție publică acest document, în speranța că va fi preluat și integrat într-unul și mai bun sau chiar mai amplu,” a spus Sebastian Metz, directorul general al AHK România.

„Este nevoie de o perspectivă mai largă. Trebuie să dezvoltăm o strategie integrată, deoarece provocările nu sunt legate doar de un agent economic de pe lanțul valoric. Identificarea de soluții de-a lungul lanțului valoric agroalimentar, într-un proces de aliniere a mai multor actori, reprezintă principalul obiectiv și contribuția esențială a acestei publicații”, a mai arătat el.

Cinci sectoare prioritare în Agri-food

Autorii documentului „Agri-Food Policy Brief” susțin că agricultura și industria alimentară sunt ramuri economice de importanță națională, deoarece asigură securitatea alimentară și reziliența economică. Cu toate acestea, actuala gestionare a domeniului nu mai răspunde adecvat provocărilor privind sustenabilitatea, competitivitatea, tehnologia și securitatea alimentară. Sunt necesare schimbări de politici, în agricultură și în industria alimentară.

Experții au identificat cinci sectoare prioritare, precum și soluții pentru creșterea competitivității industriei alimentare: semințele și protecția plantelor, fermierii, cooperativele agricole, industria alimentară și food retail.

Evenimentul de lansare s-a realizat sub forma a doua dezbateri având ca teme „Politici publice, cooperare și inovare pentru un lanț de furnizare competitiv în sectorul agroalimentar” și „De la fermă la raft: cooperative, procesare locală și promovarea produselor românești”. La discuții au participat reprezentanți ai Guvernului, Senatului, Ministerului Agriculturii, ai asociațiilor profesionale, institutelor de cercetare, companiilor membre și ai unor cooperative agricole.

Mihai Jurca: „Trebuie să înțelegem mai în detaliu mecanismul”

În concluziile lor, autorii studiului arată că știința, cercetarea și educația reprezintă elemente-cheie în tranziția către un sector agroalimentar modern, bazat pe tehnologii avansate, biotehnologii, genetică de ultimă generație și mecanizare performantă. Actualizarea competențelor, adoptarea infrastructurilor moderne și integrarea inovațiilor emergente sunt condiții esențiale pentru creșterea productivității și consolidarea rezilienței sectorului.

„Înțelegem nevoia de procesare, înțelegem nevoia unui lanț scurt, de la fermă la raft. Am avut și discuții legate de anumite lucruri pe care ar trebui să le abordăm cu marii retaileri. Sunt lucruri pe care le-am putea face, dar ca să le facem, trebuie să înțelegem mai în detaliu mecanismul care astăzi este în piață și pe care, eventual, ar trebui să-l reglementăm”, a declarat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului Ministru, prezent la eveniment.