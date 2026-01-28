Deși bucătăria italiană a fost declarată de UNESCO parte a patrimoniului cultural imaterial, motiv de imensă mândri de la autorități până la oamenii de rând, pare că oaspeții internaționali așteptați la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 vor avea la dispoziție mâncare din Slovenia.

Deocamdată este totul învăluit în mister, oficial nu se știe cui a fost încredințat de către organizatori serviciul dar există câteva indicii că ar fi vorba de companii din țara vecină. Ce se știe sigur până acum e că în decembrie echipa italiană care fusese anterior desemnată s-a retras brusc și fără explicații din proiect, relatează publicația gastronomică Italia a Tavola.

Povestea începe în luna aprilie anul trecut, când societatea On Location, partenerul comitetului de organizare însărcinat cu pregătirea și vânzarea pachetelor turistice legate de olimpiada de iarnă, a decis să angajeze pentru serviciile de catering ale evenimentului o echipă în frunte cu chef Caro Zarri.

Proiectul inițial – bucătărie specifică nordului Italiei, cu valorizarea produselor locale tradiționale

Potrivit anunțului din acel moment, oaspeții platformei On Location ar fi urmat să se bucure de cel puțin 175.000 de mese de excelență, concepute de echipa lui Zarri, chef și proprietar al restaurantului San Carlo din Cortemilia, din provincia Cuneo, regiunea Piemonte, nu foarte departe de epicentrul competiției.

Propunerea gastronomică fusese gândită pentru a pune în valoare produse italiene bine cunoscute și apreciate internațional, specifice zonei de nord: de la Bresaola din Valtellina la brânzeturile Bitto și Casera, de la speck din Trentino Alto Adige Sud Tirol la brânza Puzzone di Moena, alături de iaurt artizanal, mere, Prosecco și Grana Padano, cu asocieri precum ravioli tradiționali din zonele Cuneo și Asti, tot din Piemonte.

Însă, nu cu mult timp înainte de startul competițiilor, echipa a fost schimbată, fără niciun fel de explicație publică. Pe 4 decembrie, chef Zarri anunța pe pagina sa de Facebook că aceea va fi ultima lui zi de lucru din cadrul proiectului, fără alte detalii. Iar de atunci încoace nu a mai urmat niciun fel de actualizare.

Indicii via chatgpt, în lipsa explicațiilor oficiale

A încercat să caute informații un important ziarist și publicist gastronomic, Eduardo Raspelli. Dar fără succes. Nici chef Zarri, nici biroul de presă al On Location, nici șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, Tommaso Cavallari, nu au oferit nicio explicație.

Singura pistă a apărut aplelând la instrumente de inteligență artificială, după cum a dezvăluit însuși Raspelli. Căutând astfel, apar cel mai des menționate nume sunt Jezeršek Catering, Vita Catering și Vivo Catering, toate din Slovenia. Nume pe care nimeni nu le confirmă, dar nici nu le infirmă, cel puțin pe moment.

Cine este On Location, care alege furnizorul de servicii și deocamdată tace

E de precizat că nu organizatorul Jocurilor olimpice alege aceste servicii, ci societatea On Location, partener al comitetului de organizare, care „vinde” evenimentul. On Location este unul dintre liderii mondiali în hospitality experience pentru evenimente precum Ryder Cup, Open Championship, Super Bowl și Coachella, și-a inaugurat birourile din Italia tocmai în perspectiva Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Compania-promoter oferă pachete de hospitality pentru spectatori, cu acces la locuri Premium care garantează cea mai bună vizibilitate asupra evenimentelor.

Oferta pentru manifestarea sportivă internațională care stă să înceapă include, oficial, urmărirea competițiilor Olimpiadei prin programul VIP Hospitality în incintele de concurs, transport privat către stadioane și pârtii, degustări de preparate de lux semnate de chefi renumiți, cazare în hoteluri exclusiviste și întâlniri cu campioni olimpici și paralimpici.

„Nu e vorba de niciun fel de prejudecată, dar pentru mine Made in Italy (cum numesc italienii suma produselor agroalimentare produse pe teritoriul național -n.r.) este important. Sunt italian, mândru de rădăcinile mele și de patrimoniul gastronomic al țării mele. Vom vedea ce rol vor avea eventuale cateringuri străine în gestionarea produselor și rețetelor italiene la Olimpiadă”, spune Raspelli, cu teama că ar putea fi vorba de ocazie ratată pentru bucătăria italiană. Și asta, tocmai într-un moment de mare expunere internațională.