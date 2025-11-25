Senatul a adoptat, fără niciun vot împotrivă, proiectul USR care introduce reguli clare pentru folosirea dronelor în aplicarea tratamentelor pentru protecţia plantelor. România se aliniază astfel ţărilor europene unde aceste tehnologii sunt deja folosite pentru a sprijini fermierii şi pentru a face agricultura mai sigură, mai rapidă şi mai eficientă, transmite Agerpres.

Noua reglementare tratează dronele agricole la fel ca utilajele folosite deja în ferme, ceea ce va permite fermierilor să le folosească fără birocraţie inutilă şi cu respectarea tuturor normelor de siguranţă şi protecţie a mediului.

Ce aduce nou proiectul:

reguli clare pentru folosirea dronelor la tratamentele fitosanitare;

aplicarea tratamentelor în condiţii sigure, cu atenţie la mediu şi la sănătatea operatorilor;

un cadru previzibil pentru companiile şi fermierii care vor să folosească aceste tehnologii;

tratamente agricole mai precise, cu mai puţină soluţie şi într-un timp mult mai scurt.

Senatorul USR Sebastian Cernic, preşedintele Comisiei pentru agricultură, a subliniat că proiectul este gândit pentru a veni în sprijinul fermierilor: „Fermierii au nevoie de soluţii rapide atunci când culturile sunt afectate şi nu îşi permit să piardă timp cu birocraţia. În alte ţări europene, dronele sunt deja folosite cu succes, iar rezultatele sunt clare: mai puţine substanţe folosite, intervenţii mult mai rapide şi un impact mai mic asupra mediului. Toate aceste lucruri se traduc în costuri mai mici şi produse mai accesibile pentru consumatori”.

Proiectul merge acum la Camera Deputaţilor pentru votul final

Ce înseamnă asta pentru agricultură:

tratamente aplicate mai eficient;

economie de substanţe şi resurse;

mai puţine utilaje grele pe teren şi un impact redus asupra solului.

La rândul său, senatorul USR Sorin Şipoş, membru al Comisiei pentru agricultură din Senat şi iniţiator al proiectului legislativ, a declarat că iniţiativa rezolvă o problemă reală pentru agricultura modernă: lipsa unui cadru clar pentru utilizarea dronelor în aplicarea tratamentelor fitosanitare.

„Prin certificarea obligatorie a piloţilor, notificarea autorităţilor şi trasabilitatea tratamentelor, legea creşte siguranţa, protejează mediul şi permite fermierilor să folosească echipamente moderne care sporesc productivitatea şi reduc costurile. E o reglementare necesară, care aduce România în pas cu practicile europene şi oferă agriculturii noastre instrumente mai eficiente pentru a face faţă schimbărilor din sector”, a declarat Sorin Şipoş.

Senatul este prima cameră sesizată. Proiectul merge acum la Camera Deputaţilor pentru votul final.