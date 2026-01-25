Articole / Reportaje

Se schimbă obiceiul happy hour în Statele Unite? Cultura barurilor se transformă profund, în contextul schimbărilor sociale

cum-se-schimba-obiceiul-happy-hour-in-SUA Sursa foto: Pexels

Proprietarii de baruri și experții în sănătate comportamentală spun că munca remote și noile priorități au redefinit socializarea de după serviciu. Happy hour-ul era, odinioară, un motor sigur pentru baruri și restaurante. De la pandemia de Covid-19 încoace, această certitudine s-a estompat, scrie Fox News.

Munca de la distanță, programele flexibile și schimbarea obiceiurilor sociale au perturbat valul clasic de consum de după program, obligând localurile să se adapteze și ridicând o întrebare tot mai frecventă: dispare happy hour-ul sau doar se transformă?

Fox News Digital a vorbit cu un proprietar de bar și cu un specialist în sănătate comportamentală pentru a înțelege mai bine fenomenul.

Citește toată știrea pe g4media.ro.

By Redacția

