Sclavii din Roma Antică aveau deseori o alimentaţie mai bună decât cea a oamenilor obişnuiţi, probabil pentru a face față muncilor grele

Deşi sclavii din oraşul antic Pompeii erau consideraţi doar nişte ”unelte vorbitoare”, unii primeau hrană mai bună decât oamenii obişnuiţi, a afirmat Ministerul italian al Culturii vineri, invocând o serie de dovezi obţinute în urma unor săpături recente la acest sit arheologic, informează Reuters.

Carafe cu fasole fava şi un bol mare cu fructe – pere, mere şi fructe de scoruş – au fost descoperite la primul etaj al camerei servitorilor dintr-o vilă de mari dimensiuni situată în Civita Giuliana, suburbia nordică a oraşului antic Pompeii, potrivit unui comunicat.

Sclavii trăiau la parter, în celule de 16 metri pătraţi infestate de şobolani şi care găzduiau până la trei persoane, însă arheologii sunt de părere că aveau parte de o alimentaţie îmbunătăţită pentru a putea menţine productivitatea, se mai arată în comunicat.

”Se putea întâmpla ca sclavii de la vilele din jurul Pompeii să fie mai bine hrăniţi decât cetăţenii liberi, ale căror familiile erau afectate de lipsuri şi erau nevoite să cerşească de la oamenii importanţi ai oraşului”, mai precizează comunicatul. Oamenii obişnuiţi, din clasa muncitoare aveau o dietă simplă, bazată în principal pe grâu.

Pompeii, odinioară un oraş înfloritor situat în apropiere de Napoli, a fost distrus de erupţia vulcanului Vezuviu în anul 79 d. Hr., ruinele sale fiind îngropate timp de mai multe secole sub un strat dens de cenuşă şi lavă.