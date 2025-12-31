Peste 360 de ani de studii științifice dedicate vinurilor spumante au dus la câteva concluzii clare despre cum poate fi savurat paharul ideal de șampanie. De la felul în care ții paharul când torni, la forma acestuia și momentul în care alegi să bei șampania, detaliile fac diferența, notează BBC.

Într-un pahar de șampanie pot exista în jur de un milion de bule, sau chiar mai multe dacă torni băutura cu grijă. Aceste bule sunt esențiale pentru modul în care percepem vinul: de la aspectul din pahar și spuma de la suprafață, până la aromele eliberate în momentul în care bulele se sparg în timp ce bem.

Obținerea nivelului perfect de dioxid de carbon într-o sticlă de șampanie este o adevărată artă. Odată ce munca producătorului s-a încheiat și sticla ajunge pe masa consumatorului, există însă câteva lucruri simple care pot îmbunătăți considerabil experiența unui pahar de șampanie.

Cum se formează bulele

Secretul bulelor perfecte din șampanie ține de zahăr. Vinurile de șampanie devin carbogazoase în urma unui proces de fermentație dublă care are loc în sticlă. A doua etapă, numită prise de mousse, sau „capturarea efervescenței”, presupune adăugarea unui amestec dulce cu drojdii.

Pe măsură ce microorganismele consumă zahărul, ele eliberează dioxid de carbon, care saturează vinul. După această a doua fermentație, urmează o perioadă minimă de maturare de cel puțin 15 luni, timp în care sticlele sunt păstrate cu gâtul în jos, astfel încât drojdiile moarte să se adune în gâtul sticlei.

Aceste drojdii eliberează compuși care modifică gustul șampaniei, contribuind la arome mai bogate și mai complexe, un proces cunoscut drept maturare pe drojdii. Șampaniile non-vintage trebuie să stea minimum 12 luni pe drojdii, în timp ce cuveurile vintage petrec cel puțin trei ani în aceste condiții. Unele dintre cele mai scumpe șampanii pot fi maturate astfel chiar și decenii întregi.

Dimensiunea bulelor dintr-un vin spumant variază între 0,4 mm și 4 mm, fiind influențată de nivelul de zahăr și alcool, dar și de paharul în care este turnată băutura. Aceste bule nu sunt doar un detaliu vizual sau o senzație plăcută în gură, ci transportă aromele către zona de sub nas în momentul în care se sparg.

Potrivit cercetărilor realizate de Gérard Liger-Belair, fizician la Universitatea din Reims și unul dintre cei mai importanți experți în bulele de șampanie, bulele cu un diametru de aproximativ 3,4 mm generează cea mai mare evaporare a compușilor aromatici. De asemenea, răcirea șampaniei reduce cantitatea de alcool transportată de fiecare bulă, prevenind astfel acoperirea aromelor fine.

Șase lucruri care îți pot îmbunătăți experiența cu șampania

Creează atmosfera potrivită

Studiile arată că atmosfera influențează semnificativ modul în care percepem șampania. Lumina din încăpere, dar mai ales muzica, pot schimba experiența gustativă. Un studiu din 1993 a arătat că muzica clasică îi determină pe oameni să cheltuiască mai mult pe vin decât muzica din topurile comerciale.

Alege paharul potrivit

Deși paharul coupe, larg și plat, este asociat cu luxul și eleganța, paharele înguste, de tip flute, păstrează mai bine dioxidul de carbon. Acest lucru influențează direct gustul, deoarece aromele sunt mai concentrate într-un pahar îngust și mai diluate într-un coupe.

Cercetările lui Liger-Belair arată că bulele dintr-un flute amestecă mai eficient lichidul, în timp ce în paharul coupe există o „zonă moartă” în care aromele sunt mai puțin eliberate. Acest lucru explică și de ce șampania băută din pahare de plastic sau din pahare nepotrivite nu are același gust.

Pregătește corect paharul

Aspectul bulelor contează mult în percepția plăcerii. Curățarea excesivă a paharelor cu detergent poate lăsa reziduuri care afectează formarea bulelor. Unii pasionați de șampanie spală paharele fără detergent, iar unii producători chiar gravează discret interiorul paharelor pentru a încuraja formarea bulelor.

Toarnă corect șampania

În momentul deschiderii sticlei și al turnării, o mare parte din dioxidul de carbon se pierde. Pentru a păstra mai multă efervescență, șampania ar trebui turnată ușor pe marginea unui pahar înclinat, metodă cunoscută drept „beer pour”. Turnarea într-un pahar ținut vertical favorizează pierderea rapidă a CO₂.

Bea șampania la timp

Cercetările arată că dioxidul de carbon poate ieși treptat din sticlă prin microporii dopului de plută. O șampanie vintage păstrată 35 de ani pierde mai mult de jumătate din dioxidul de carbon, iar după 76 de ani poate deveni aproape complet plată. Pentru consumatorul obișnuit, care bea șampania la scurt timp după achiziție, acest lucru nu este o problemă majoră, însă colecționarii ar trebui să fie atenți la vârsta sticlelor.

Ține cont de altitudine

La altitudine mare, cum este cazul zborurilor comerciale, presiunea scăzută și aerul uscat modifică percepția gustului. Vinurile pot părea mai acide și mai astringente, iar șampania, fiind deja un vin acid, este mai bine consumată la începutul zborului, înainte ca uscăciunea aerului să afecteze papilele gustative.

Știința confirmă astfel că șampania nu este doar un simbol al eleganței, ci și un teren fascinant de studiu. Așa cum au scris cercetătorii într-o analiză publicată în 2024, „Sigur, degustarea vinurilor spumante este adesea văzută ca apogeul glamourului și al frivolității, dar ar trebui considerată și un teren de joacă extraordinar pentru chimiști și fizicieni, care pot explora știința subtilă din spatele acestei băuturi vechi de secole”.