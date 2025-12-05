Întrebați ce preparat românesc ar lua cu ei într-o plecare definitivă peste hotare, pentru a simți gustul de acasă, cei mai mulți respondenți ai sondajului G4Food au ales sarmalele. 38,4% dintre participanți spun că acestea sunt cel mai puternic reper afectiv și culinar, un preparat care „ține loc de familie” pentru mulți români plecați deja din țară.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pe locul al doilea se află mămăliga cu brânză și smântână (15,8%), un preparat simplu, dar profund legat de identitatea gastronomică rurală. Urmează pasca și cozonacul, preferate de 15,3% dintre respondenți, semn al atașamentului față de riturile culinare ale sărbătorilor.

Ciorba de burtă sau ciorba de legume ar fi luate în bagaj de 11% dintre români, iar fasolea cu ciolan de 10,6%. Răspunsurile conturează o zonă a confortului culinar, în care mâncărurile calde, consistente și asociate cu momentele în familie se află în prim-plan.

Rezultatele completează imaginea conturată de întregul chestionar, prin care G4Food a încercat să realizeze o „Hartă a gusturilor românești” în 2025. În cadrul aceleiași cercetări, ceapa a fost indicată drept ingredient-fanion al bucătăriei românești (8,2%), iar sarmalele au dominat atât categoria preparatelor reprezentative (aproape 30%), cât și pe cea a „ambasadorilor culinari” ai țării (peste 28%). Micii, fasolea cu ciolan, orezul cu lapte și cozonacul completează imaginea unei gastronomii percepute ca robustă, încărcată de tradiție și profund recognoscibilă.

Sondajul, completat majoritar de români din țară (aproximativ 85%), dar și de respondenți din diaspora (circa 15%), a fost deschis până la 30 noiembrie și a analizat modul în care preparatele, ingredientele și obiceiurile alimentare contribuie la identitatea gastronomică actuală.

Prin această inițiativă, G4Food își propune să surprindă nu doar ierarhii culinare, ci și felul în care românii, oriunde s-ar afla, își poartă gusturile de acasă.