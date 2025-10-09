Cunoscută pentru gustul ei inconfundabil, salata de vinete este nelipsită din bucătăriile românilor. Pentru cei care vor să se bucure de aceeași aromă, dar într-o variantă mai ușoară, fără maioneză și cu mai puține grăsimi, varianta light este alegerea ideală.

Ingrediente (pentru 4 porții):

4 vinete medii (aprox. 1 kg)

2 linguri de iaurt grecesc degresat (sau iaurt natural 2%)

1 ceapă mică tocată fin (sau 1-2 fire de ceapă verde)

sare după gust

zeamă de lămâie (opțional)

Pentru o textură ușor mai cremoasă, se poate adăuga 1 lingură de ulei de măsline extravirgin, dar rețeta este la fel de gustoasă și fără ulei.

Salată de vinete (varianta light). Mod de preparare:

Coace vinetele pe plită, grill sau în cuptor, până când coaja se înnegrește și pulpa devine moale. Curăță-le și lasă-le la scurs într-o sită 20-30 de minute, pentru a elimina lichidul amar. Tocă vinetele din lemn sau plastic (nu metalic) până devin o pastă fină. Amestecă pulpa cu iaurtul, ceapa tocată, sarea și, opțional, zeama de lămâie. Lasă salata la frigider cel puțin jumătate de oră înainte de servire.

Salata de vinete light se potrivește perfect pe pâine integrală prăjită, alături de felii de roșii, castraveți sau ardei copți.

Este o alegere excelentă pentru prânzuri rapide, gustări sănătoase sau cine ușoare.

Dacă renunți complet la ulei, folosește 3 linguri de iaurt grecesc 2% în loc de două. Textura rămâne cremoasă, iar gustul – surprinzător de bun.

Este o versiune potrivită pentru persoanele care țin dietă sau urmează un regim hipocaloric, fără a sacrifica savoarea tradițională.