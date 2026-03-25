Salata de boeuf, sarmalele, pasca, drobul de miel şi ouăle roşii se află printre cele mai comandate produse la City Grill Family în perioada Paştelui, datele interne ale companiei arătând că volumul comenzilor de mâncare în porţii mari pentru familie este de peste trei ori mai mare decât într-o perioadă obişnuită.

Potrivit unui comunicat al companiei, în 2025, comenzile din perioada sărbătorilor de Paşte au crescut cu 30% faţă de Paştele din 2024. De asemenea, această perioadă de sărbători creşte volumul vânzărilor cu 325% faţă de o săptămână obişnuită de comenzi la Family, transmite Agerpres.

„Masa de Paşte rămâne tradiţională în ceea ce priveşte preparatele alese, dar modul în care este pregătită începe să se schimbe. În loc să gătească totul de la zero, clienţii aleg o formulă mai practică: pregătesc acasă unele feluri şi le comandă din timp pe cele care cer mai mult timp, mai mult efort sau o execuţie mai atentă. Tradiţia rămâne aceeaşi, dar se schimbă felul în care familiile aleg să o păstreze”, se arată în comunicat.

Comenzi consistente

Valoarea medie a unei comenzi s-a situat anul trecut la 450 de lei, semn că mulţi clienţi nu aleg doar câteva produse punctuale, ci comandă consistent, pentru o masă completă sau aproape completă. De Paşte, coşul mediu pe City Grill Family include între 4 şi 6 tipuri de preparate, dintre care 2-3 sunt feluri principale tradiţionale, completate de produse pentru aperitiv sau desert.

„Vedem tot mai clar că preparatele gătite şi livrate în porţii mari nu mai sunt alese doar pentru comoditate. În perioada Paştelui, ele intră într-un context în care alegerea ţine de calitate, consistenţă şi de felul în care oamenii îşi organizează o masă importantă pentru cei apropiaţi. Nu vorbim despre o alternativă la tradiţie, ci despre un mod diferit de a o pregăti, mai adaptat ritmului de viaţă de azi”, declară Dragoş Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group, citat în comunicat.

Tendinţa este vizibilă mai ales în rândul familiilor tinere, active profesional, care vor să păstreze structura clasică a mesei de sărbătoare, dar fără să transforme pregătirea ei într-un maraton de câteva zile. În peste 8 din 10 dinte comenzi sunt incluse exact preparatele mai laborioase, precum drobul, sarmalele sau pasca, în timp ce restul meniului este completat acasă. Rezultatul este o masă de Paşte care arată familiar, dar se construieşte mai eficient.

Cele mai multe comenzi, în ajun

Cele mai multe comenzi sunt programate pentru livrare în ultimele două zile înainte de Paşte, cu un vârf în ziua de dinaintea sărbătorii. Cu toate acestea, clienţii îşi plasează comenzile mai devreme, pentru a-şi asigura intervalul dorit de livrare.

„Pentru City Grill Family, această perioadă vine şi cu o provocare operaţională aparte. Cererea este concentrată într-un interval scurt, iar asta cere control atent al capacităţii şi o execuţie foarte bună. Preparatele sunt gătite aproape de momentul livrării, fără conservanţi, după aceleaşi standarde aplicate în restaurantele grupului, astfel încât calitatea să rămână constantă chiar şi în perioade cu volum ridicat”, a adăugat Bercea.

Pe lângă produsele tradiţionale din top, mulţi clienţi completează comanda cu preparate precum cozonacul cu nucă pecan şi ciocolată belgiană sau caramel, chifteluţele cu pui şi parmezan, borşul de miel ori sărmăluţele în foi de viţă. Asta arată că platforma nu este folosită doar pentru o completare de ultim moment, ci tot mai des pentru a construi o parte consistentă din masa de sărbătoare.