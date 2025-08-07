Rusia a interzis importul și tranzitul de ovine și caprine din Bulgaria și din România

Agenția Federală pentru Siguranța Agroalimentară și Veterinară, Rosselhoznadzor, a interzis importul și tranzitul de ovine și de caprine din Bulgaria și din România. Agenția Federală pentru Siguranța Agroalimentară și Veterinară, Rosselhoznadzor, a interzis importul și tranzitul de ovine și caprine din Bulgaria și România, începând cu data de 5 august, din cauza focarelor de variolă ovină şi caprină din aceste țări, potrivit Rador Radio România.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit Agenției Federale pentru Siguranța Agroalimentară și Veterinară, Rosselhoznadzor, în afară de interzicerea importului și tranzitului animalelor vii, mai este în vigoare o restricție care se aplică și în cazul altor animale susceptibile de această boală și în cazul mărfurilor supuse supravegherii veterinare de stat. Mărfurile care sunt supuse controalelor includ produse finite din carne de miel, berbecuţ și de capră, lapte și produse lactate, hrană pentru animale și alte materii prime și produse obținute din sacrificarea ovinelor și caprinelor, precum și echipamente folosite pentru întreținerea, sacrificarea și prelucrarea acestora.

Potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, citată de Rosselhoznadzor, 11 focare de variolă la ovine și caprine au fost confirmate în Bulgaria, începând cu data de 20 iulie 2025, și, şapte, în România, începând cu data de 17 iulie 2025.

Rosselhoznadzor nu a primit nicio informație cu privire la măsurile luate de serviciile veterinare ale acestor țări, Bulgaria şi România, cu privire la prevenirea, răspândirea și eradicarea bolii.