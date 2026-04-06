Românii sunt mai prudenți în cheltuieli de Paște: doar 20% spun că fac cumpărături peste nivelul obișnuit, în timp ce majoritatea își planifică atent bugetul. În același timp, grijile financiare rămân ridicate, iar trei sferturi dintre români spun că resimt anxietate din cauza banilor, potrivit unui studiu realizat de Asociația CFA România, anunță Agerpres.

Doar 2 din 10 români declară că fac mai multe cumpărături de Paște decât în mod obișnuit, în timp ce 68% își stabilesc un buget pentru achizițiile de sezon, arată Barometrul Sezoanelor Financiare realizat de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, transmite Agerpres.

Creșterea prețurilor, principala sursă de stres financiar

„Odată cu apropierea Paştelui, românii pregătesc listele de cumpărături, fie că este vorba despre cadouri pentru cei dragi, produse alimentare sau pentru casă. Tot acum, oamenii ajung şi să facă achiziţii sub impuls, însă rezistă mai mult în faţa acestei tentaţii comparativ cu sezonul sărbătorilor de iarnă sau cu perioada reducerilor de Black Friday, arată Barometrul Sezoanelor Financiare”, susţin autorii studiului.

Comparativ cu alte perioade de consum, apetitul pentru cumpărături este mai redus de Paște. Dacă doar 20% dintre români spun că cheltuiesc mai mult în această perioadă sau în vacanțe, procentul ajunge la 63% în timpul sărbătorilor de iarnă și la 39% de Black Friday.

„Dacă 68% dintre români stabilesc un buget clar dedicat cumpărăturilor de sezon, aproape la fel de mulţi admit că au depăşit în ultimul an suma alocată acestor ocazii, conform rezultatelor Barometrului Sezoanelor Financiare. În acelaşi timp, cumpărăturile sub impuls sunt o situaţie cu care circa un sfert dintre români se confruntă des sau de fiecare dată în perioadele festive”, mai arată datele cercetării.

Astfel, peste jumătate dintre respondenți spun că ar vrea să învețe să recunoască mai ușor reducerile reale și să evite cumpărăturile impulsive, pentru a-și gestiona mai bine bugetul.

Un alt studiu recent arată că presiunea financiară este tot mai resimțită. Aproximativ 75% dintre români spun că se confruntă cu anxietate din cauza banilor, iar 85% declară că au probleme cu somnul din același motiv, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research pentru XTB România.

Principala sursă de stres financiar pentru români este creșterea prețurilor, urmată de cheltuielile neprevăzute, siguranța locului de muncă și datorii.

„Scumpirea produselor esenţiale este un factor de stres mai ales pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. Femeile, tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani şi respondenţii din categoria 55+ sunt cei mai îngrijoraţi din cauza cheltuielilor neplanificate. Temerile referitoare la serviciu îi afectează mai ales pe românii din grupa de vârstă 45-55 de ani, iar datoriile sunt o sursă de stres în special pentru persoanele de 35-44 de ani”, se mai precizează în document.

În acest context, stabilirea unor reguli clare de cheltuire poate fi o soluție eficientă pentru a evita cumpărăturile impulsive și pentru a reduce presiunea financiară în perioada Paștelui.

Scumpirile și cheltuielile neprevăzute pun presiune pe bugete

Printre recomandările specialiștilor se numără definirea unui buget realist, amânarea achizițiilor care nu sunt esențiale, verificarea istoricului prețurilor, monitorizarea cheltuielilor în timp real și crearea unui fond pentru situații neprevăzute. Aceste măsuri pot ajuta la menținerea echilibrului financiar în perioadele de consum intens.

„Deşi mulţi români îşi stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulţi ajung să îl depăşească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creşterea preţurilor până la aşteptările sociale. În cazul Paştelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferenţa nu o face venitul, ci disciplina în planificare şi capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment”, a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociaţia CFA România, citată în comunicat.

Barometrul Sezoanelor Financiare a fost realizat în perioada 3–6 noiembrie 2025, prin metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 1.130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, majoritatea din mediul urban.

La rândul său, studiul realizat de Reveal Marketing Research a fost derulat în februarie 2026, pe un eșantion de 1.006 respondenți din România, echilibrat din perspectiva genului și distribuit la nivelul principalelor categorii de vârstă.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, formată din deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (SUA). Organizația este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute și are rolul de a promova standarde ridicate de integritate și excelență profesională în domeniul investițiilor. În prezent, Asociația CFA România are peste 250 de membri.