În timp ce inflația alimentară redesenează brutal coșul de cumpărături al românilor, o transformare silențioasă se petrece în spatele geamurilor mate ale vitrinelor frigorifice. Ceea ce odinioară era considerat o soluție de avarie pentru cinele grăbite a devenit astăzi un motor economic evaluat, la nivel global, la 322 de miliarde de dolari până în 2026. Conform prognozei realizate de compania de cercetare Fortune Business Insights, piața alimentelor congelate nu mai este doar o nișă a comodității, ci un pilon strategic al sustenabilității.

În România, acest segment a încetat să mai fie definit de banala pungă de mazăre, devenind un câmp de luptă pentru inovație unde liderul pieței, grupul Macromex, dictează ritmul prin brandul său fanion, Edenia.

Cu o cifră de afaceri care a depășit pragul de 800 de milioane de lei în 2024, conform informațiilor publice din piață, Macromex a transformat Edenia într-un etalon al calității care forțează limitele percepției locale, într-o regiune care încearcă să recupereze decalajul de consum față de Occident.

Avangarda de la raft: Edenia și lupta pentru „Ready Meals”

Evoluția către produse cu valoare adăugată mare este vizibilă în schimbarea preferințelor de consum din marile orașe. Camelia Manoil, Senior Brand Manager Edenia, subliniază că segmentul ready meals este remarcabil prin dimensiune și dinamică, înregistrând o creștere constantă. Edenia și-a asumat rolul de pionier, „inventând” categorii la raft care nu existau anterior în România: de la gama de piureuri de legume, până la amestecurile congelate pentru smoothie-uri cu fructe și legume. Nu mai vorbim despre simple ingrediente, ci despre soluții culinare complexe, de la pizza Verace la coaste de pui sau mixuri etnice, care recuperează orele pierdute în bucătărie.

Portofoliul s-a extins strategic atât în categorii mature, cât și în nișe puțin exploatate. „Aducem mereu produse noi, atât rețete clasice, cât și rețete etnice cu produse autentice, fabricate în țările de origine ale respectivelor preparate”, explică Camelia Manoil. Dincolo de clasicele vegetale, brandul a pariat pe produse inedite pentru piața locală, demonstrând că raionul de congelate poate oferi diversitate gastronomică reală.

Această diversificare oglindește tendința europeană unde preparatele gata de consum domină deja 60% din volumul pieței, pe măsură ce brandurile se bat să ofere experiențe de tip „restaurant acasă” într-un format accesibil.

Pentru a susține acest asalt al inovației, Macromex a mizat pe tehnologie de ultimă oră. Compania a integrat algoritmi de Inteligență Artificială pentru predicția stocurilor și optimizarea rutelor logistice, devenind un reper de digitalizare în regiune. Într-o industrie unde „lanțul de frig” nu permite nicio eroare, monitorizarea în timp real a temperaturii, de la depozitul central până la ușa magazinului, este esențială. Această eficiență invizibilă pentru cumpărător este cea care permite brandului Edenia să rămână competitiv în fața fluctuațiilor de preț la energie și a presiunii logistice.

Mitul prospețimii vs. Realitatea nutritivă

În ciuda avansului tehnologic, industria din România încă se luptă cu prejudecăți vechi. Raportul „Frozen in Focus” publicat de gigantul european Nomad Foods (proprietarul mărcilor Birds Eye și Findus) arată că, deși 63% dintre europeni acceptă că alimentele congelate sunt la fel de nutritive ca cele proaspete, doar 21% înțeleg că, în realitate, acestea sunt adesea superioare. Legumele congelate rapid, imediat după recoltare, își blochează nutrienții într-o „capsulă a timpului”, evitând degradarea vitaminelor care survine inevitabil în timpul transportului produselor „proaspete”.

Această schimbare de optică este alimentată de un stil de viață tot mai alert. Consumatorul român caută soluții care să îi permită să recupereze „puținul timp din zi care ne rămâne după serviciu cu familia sau făcând alte activități”, explică Senior Brand Managerul Edenia. În această nouă ordine a priorităților, timpul devine un ingredient la fel de prețios ca mazărea sau spanacul.

Pragmatismul învinge astfel scepticismul, transformând gătitul de la zero dintr-o obligație zilnică într-o activitate opțională. „Este mult mai rapid și mai ușor să gătești un ready meal cu un amestec de legume pentru prânz sau o pizza la cină”, afirmă Camelia Manoil, subliniind că inclusiv preparatele tradiționale trec prin acest filtru al eficienței: până și o ciorbă poate fi gata într-un timp mult mai scurt folosind amestecurile gata porționate și blanșate.

Vulnerabilitatea lanțului de aprovizionare

Totuși, această democratizare a accesului la hrană de calitate nu este lipsită de obstacole. Deasupra sectorului planează incertitudini care nu țin de preferințele consumatorului, ci de „conjunctura politico-economică la nivel mondial și de condițiile meteo tot mai greu previzibile”, avertizează reprezentanta Edenia. Această vulnerabilitate a lanțului de aprovizionare explică de ce, la nivel european, 47% dintre consumatori au început să vadă în congelator nu doar o comoditate, ci o barieră împotriva risipei și a instabilității prețurilor.

Deși scepticismul persistă în rândul tinerilor (în Germania doar 28% dintre cei sub 24 de ani consideră congelatele comparabile nutritiv cu produsele proaspete), pragmatismul economic începe să câștige teren și în România. Aproximativ 42% dintre adulții europeni includ deja alimente congelate în mesele lor de până la patru ori pe săptămână, conform Euronews.

Bătălia pentru spațiu: Presiunea mărcilor proprii congelate

Creșterea accelerată a segmentului a declanșat o bătălie feroce pentru spațiul limitat de expunere la minus 18 grade în retailul modern din România. Retailerii precum Lidl și Kaufland (liderii detașați prin forța mărcilor proprii ce ating 29,5% din piață) sau Carrefour au reacționat rapid, extinzând masiv metrii liniari de vitrine frigorifice. Brandurile consacrate precum Edenia sau Bonduelle se confruntă cu presiunea uriașă a Mărcilor Proprii (Private Label). Game precum Freshona (Lidl) sau K-Classic (Kaufland) ocupă tot mai mulți metri liniari, oferind nu doar prețuri agresive, ci și portofolii rafinate care includ produse gourmet sau etnice, direct concurente cu inovațiile brandurilor naționale.

În paralel, explozia magazinelor de proximitate, cum este rețeaua poloneză Froo (cu peste 190 de unități deschise până în martie 2026), aduce produsele congelate și mai aproape de consumator, miza fiind accesul instant la gustări calde ce pot fi pregătite rapid în friteuze cu aer cald (air fryers).

Ultima frontieră: Congelatorul românului

Marea bătălie a viitorului nu se va da însă doar la raft, ci în bucătăria consumatorului. Pe măsură ce cererea crește, infrastructura casnică devine principalul blocaj. În Europa, 41% dintre tinerii de 25-34 de ani admit că și-ar dori un spațiu mai mare de congelare pentru a profita de varietatea pieței (sursa: European Supermarket Magazine).

În România, unde locuințele urbane sunt adesea constrânse de spațiu, capacitatea limitată a congelatoarelor standard din apartamente reprezintă ultima barieră în calea unei adopții totale. Deși interesul pentru sănătate și sustenabilitate este la cote record, volumul real de produse care ajung în coșul românului rămâne strict condiționat de cei câțiva litri de spațiu de depozitare disponibili acasă.

Viitorul se scrie la temperaturi negative

Dacă în deceniul trecut „congelatul” era sinonim cu compromisul, astăzi el reprezintă o alegere asumată pentru sănătate și eficiență. Provocarea pentru lideri precum Macromex și pentru marii retaileri va fi să continue transformarea acestui segment într-o experiență gourmet accesibilă, adaptată noilor tehnologii casnice, cum sunt friteuzele cu aer cald care au scurtat drumul de la vitrina frigorifică în farfurie.

Pe măsură ce românii încep să prețuiască timpul la fel de mult ca nutriția, „raftul cu gheață” nu mai este doar un depozit, ci o resursă strategică. Bătălia pentru inima consumatorului se va câștiga, în cele din urmă, prin transparență și capacitatea de a demonstra că o masă de calitate nu trebuie să vină cu prețul orelor pierdute în bucătărie sau al risipei alimentare. În această nouă ordine a consumului, prospețimea nu se mai măsoară în zile, ci în secundele necesare tehnologiei de a opri timpul în loc pentru a păstra tot ce e mai bun în natură.