Ediția 2025 a publicației „Key figures on the European food chain”, publicată în luna decembrie, urmărește traseul alimentelor „de la fermă la furculiță”, folosind cele mai recente date disponibile. Analiza acoperă întregul lanț alimentar european, de la producția agricolă și procesare, până la distribuție, comerț internațional, consum și impact asupra mediului. Un capitol important este dedicat oamenilor care produc hrana, respectiv forței de muncă din agricultura Uniunii Europene, conform Eurostat.

Potrivit datelor, în anul 2023, aproximativ 8,4 milioane de persoane erau angajate în sectorul agricol al UE, incluzând activitățile de vânătoare și serviciile conexe. Pe fondul scăderii continue a numărului de ferme, ocuparea forței de muncă în agricultură a înregistrat, la rândul ei, un declin semnificativ. Astfel, ponderea agriculturii în totalul forței de muncă din Uniunea Europeană a coborât de la 5,2% în 2013 la 3,9% în 2023.

Această evoluție este explicată, în mare măsură, de introducerea tehnologiilor care reduc nevoia de muncă manuală, precum mecanizarea, automatizarea și alte inovații tehnologice adoptate tot mai frecvent în agricultură.

Cele mai mari diminuări au fost înregistrate în România

Între 2013 și 2023, ponderea agriculturii în totalul ocupării forței de muncă a scăzut în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari diminuări au fost înregistrate în România, unde scăderea a fost de 8,9 puncte procentuale, urmată de Croația și Portugalia, ambele cu un declin de 4,7 puncte procentuale.