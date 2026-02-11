România participă în premieră la un concurs internațional de gătit organizat sub egida Slow Food International, în cadrul evenimentului QOCO – Un Filo d’Olio nel Piatto, care va avea loc în perioada 27–28 februarie, la Andria, în regiunea Puglia, Italia.

Anunțul a fost făcut pe 11 februarie de Confhospitality și ALAS România, împreună cu Slow Food București – Valahia Gusturilor. Competiția este organizată de Slow Food Puglia, în colaborare cu autoritățile locale și producători de ulei de măsline extravirgin, și este dedicată unuia dintre ingredientele emblematice ale dietei mediteraneene și bucătăriei italiene, recunoscută recent drept Patrimoniu Imaterial UNESCO.

Concursul celebrează importanța uleiului de măsline extravirgin

Concursul QOCO celebrează uleiul de măsline extravirgin ca ingredient central în creații culinare contemporane, punând accent pe gust, textură, identitate și respect față de produs. La ediția din acest an participă 10 tineri bucătari din diferite comunități Slow Food din lume, invitați să creeze preparate originale evaluate de un juriu de specialitate, în cadrul unor sesiuni de gătit și degustare.

România este reprezentată de Mihnea Ionuț Badea, tânăr chef din Brașov, absolvent al cursului complet de formare profesională la Institut Culinaire Disciples Escoffier. Acesta are experiență profesională atât în România, cât și în bucătării internaționale din Japonia și Franța.

Pentru această competiție, Mihnea Ionuț Badea a fost antrenat și susținut de doi bucătari cu experiență din România: Marco Favino, chef italian originar chiar din Andria, stabilit de peste 10 ani în România și președinte Confhospitality, și Marius Tudosiei, membru Slow Food București – Valahia Gusturilor și președinte al Asociației Lanțului Alimentar Scurt (ALAS România), cunoscut pentru promovarea produselor locale românești.

Împreună, cei trei au conceput un preparat cu inspirație românească, gândit să pună în valoare ingredientele autohtone, în dialog cu uleiul de măsline extravirgin – ingredientul-simbol al concursului și elementul central al creației culinare prezentate.

„Uleiul extravirgin de măsline este liantul fin al gastronomiei euromediteraneene, iar pentru mine această legătură este una profund personală, venind din Andria, unde familia mea produce ulei de măsline de generații”, a declarat Marco Favino, președinte Confhospitality. „În același timp, mă simt un promotor al gastronomiei românești în lume și mă bucur să pot fi inițiatorul participării, pentru prima dată, a României la prestigiosul concurs QOCO.”

Acesta a subliniat că, deși România nu este o țară producătoare de ulei de măsline extravirgin, consumul acestuia a crescut semnificativ în ultimii ani, devenind un ingredient tot mai prezent în bucătăriile românești. „Uleiul nu este doar un ingredient, ci exprimă valori comune precum familia, tradiția, bunăstarea și convivialitatea, care unesc Italia și România”, a adăugat Favino.

La rândul său, Marius Tudosiei a subliniat importanța simbolică a participării României: „Ajungem pentru prima dată la ediția cu numărul 17 a acestei competiții. Este un moment important, care întărește determinarea noastră de a promova ingredientele locale de excepție și tradițiile gastronomice care ne definesc ca națiune Slow Food.”

Bucătarii participanți sunt invitați să transmită prin preparatele lor valorile fundamentale ale Mișcării Slow Food: protejarea biodiversității agroalimentare, respectul pentru producători și ingrediente locale și păstrarea patrimoniului gastronomic.