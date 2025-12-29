România s-a situat în 2025 pe primul loc în Europa de Sud-Est la numărul de comenzi plasate prin Glovo, potrivit unei retrospective publicate de platforma de livrări la cerere. Datele centralizate din peste 60 de orașe arată o creștere constantă a cererii, dar și o diversificare clară a obiceiurilor de consum, de la mâncare gătită la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori sau produse pentru animale de companie.

Cele mai multe comenzi au fost plasate din București, Cluj-Napoca și Constanța, urmate de Brașov și Iași. Un utilizator din Capitală a plasat de-a lungul anului peste 2.100 de comenzi, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ cinci comenzi pe zi.

Burgerii și sandvișurile conduc clasamentul, urmați de pizza și garnituri, în special cartofii prăjiți

La capitolul preferințe culinare, burgerii și sandvișurile conduc clasamentul, urmați de pizza și garnituri, în special cartofii prăjiți. Shaorma rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate, iar la deserturi românii au ales cel mai des clătitele, gogoșile și înghețata. Din punct de vedere al bucătăriilor, cea americană și cea italiană domină în continuare, însă preparatele orientale și asiatice au crescut cu cel puțin 20% în preferințele utilizatorilor față de anul trecut.

România s-a clasat, totodată, pe locul 3 la nivel global, din piețele în care Glovo operează, în ceea ce privește livrările rapide din supermarketuri și magazine nealimentare. Categoria este cea mai dezvoltată din regiune, cu peste 500 de parteneri și mai mult de 4.000 de locații active. În 2025, cea mai mare creștere a fost înregistrată pe segmentul produselor de îngrijire personală și cosmetice, unde cererea a avansat cu 50% față de anul anterior, în special pentru produse de parafarmacie și machiaj.

Cea mai mare comandă din 2025 a fost plasată în Constanța și a depășit 33.000 de lei

Creșteri importante au fost raportate și pentru comenzile de hrană și jucării pentru animale de companie, flori și produse pentru adulți, semn că utilizatorii apelează tot mai frecvent la livrările rapide pentru nevoi diverse. În cazul supermarketurilor, cele mai comandate produse au fost apa, lactatele, pâinea, bananele și verdeața pentru gătit. Cea mai mare comandă din 2025 a fost plasată în Constanța și a depășit 33.000 de lei, pentru cumpărături dintr-un supermarket.

Analiza Glovo arată că intervalul 18:00–20:00 este cel mai aglomerat din zi, cu un vârf absolut la ora 19:00. „Minutul de aur” al anului a fost înregistrat pe 18 ianuarie 2025, la ora 19:38, când s-au plasat cele mai multe comenzi într-un singur minut. Vineri, sâmbătă și joi au fost cele mai active zile, iar 14 februarie 2025 a devenit ziua cu cel mai mare volum de comenzi, florile – în special trandafirii, freziile și lalelele – dominând preferințele de Ziua Îndrăgostiților.

În ceea ce privește serviciul de abonament Glovo Prime, comenzile realizate de utilizatorii acestuia au crescut cu 24% în 2025, cele mai multe fiind generate din București, Constanța și Cluj-Napoca.

Glovo operează în prezent în 22 de țări și își consolidează poziția de lider în Quick Commerce, mizând pe livrări rapide și pe extinderea constantă a categoriilor disponibile pentru consumatori.