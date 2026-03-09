Mai multe femei implicate în agricultură au fost premiate în cadrul ediției 2026 a programului educațional TalentA, inițiat de compania Corteva Agriscience. Programul, ajuns la a șasea ediție în România și Republica Moldova, oferă instruire în agribusiness și antreprenoriat și acordă granturi pentru proiecte care sprijină dezvoltarea comunităților rurale.

În total, aproximativ 50 de participante au urmat timp de cinci luni cursuri de business, marketing, accesare de fonduri și tehnologii agricole, iar cele mai bune proiecte au fost recompensate cu finanțări pentru implementare.

„În primul rând este un loc unde se creează o comunitate, deci interacțiunea dintre doamne este extraordinar de bună. Programul TalentA reușește să ofere doamnelor un imbold în a-și deschide și o afacere proprie. Aici învață cum să facă primii pași pentru a deschide un business, pentru că cursurile la care sunt invitate sunt de business, de marketing, de comunicare sau de accesare de fonduri europene”, a declarat pentru G4Food Maria Cîrjă, Marketing Manager Corteva Agriscience România și Republica Moldova.

Potrivit acesteia, multe dintre participante dezvoltă ulterior proiecte concrete în agricultură sau în procesarea produselor.

„O parte dintre ele au reușit să-și deschidă o brunărie, altele o linie de procesare pentru alune sau au semnat contracte cu producători mari de ciocolată. Avem participante cu culturi de sparanghel, coacăz sau cătină. Una dintre participante și-a deschis chiar o piață de producători în zona Dâmbovița, pentru a ajuta comunitatea să își vândă produsele”, a spus Maria Cîrjă.

Proiect despre reducerea risipei alimentare, premiat cu locul întâi

Locul întâi în ediția din 2026 a fost câștigat de Tatiana Chiron, fermieră din Văsieni, raionul Ialoveni, Republica Moldova, care administrează 28,2 hectare de livezi.

Proiectul său urmărește valorificarea fructelor care nu ajung pe piață din motive estetice și transformarea lor în alimente pentru copiii din centrele de educație incluzivă.

„Ideea vine din problema actuală din agricultură, risipa alimentară. În fiecare an, după recoltare, avem fructe sănătoase, dar cu aspect neconform, care nu pot ajunge pe piețe sau la export. Pe de altă parte există copii care nu au acces la nutrienți sănătoși”, a explicat Tatiana Chiron.

Soluția propusă presupune dotarea centrelor pentru copii cu dizabilități cu echipamente pentru procesarea fructelor.

„Soluția ar fi achiziționarea unor storcătoare profesionale și a unor sisteme de compostare și donarea lor instituțiilor de incluziune socială pentru copii cu dizabilități. Fermierii ar putea să ducă acolo fructele care nu arată suficient de bine pentru a sta pe tarabă, iar acele produse să fie transformate în sucuri, supe sau smoothie-uri pentru copii”, a mai spus aceasta.

Fermiera spune că participarea la program a avut un rol important în dezvoltarea proiectului.

„Participarea a fost maxim utilă. Am trecut prin fiecare temă pusă la dispoziție, le-am învățat și le-am discutat cu experții din program. Mulțumim din suflet pentru această oportunitate”, a declarat Tatiana Chiron.

Premiu special pentru o platformă digitală dedicată fermierilor

Un mini-grant special a fost acordat Crinei Aldea, antreprenoare din județul Mureș, care dezvoltă proiectul AgroSfat, o platformă digitală de suport pentru fermieri bazată pe inteligență artificială.

„Este o soluție de suport informațional pentru fermieri bazată pe inteligență artificială. Este un agent conversațional care are în spate o bază de date strict pe partea de agricultură și vine să ajute fermierul în utilizarea aplicației”, a explicat Crina Aldea, pentru G4Food.

Potrivit sursei citate, instrumentul este gândit în special pentru fermele mici și mijlocii.

„Fermierul va folosi un limbaj simplu, iar agentul îl ajută să-și clarifice problema, analizează situația și vine cu o soluție. În primul rând ar face ca deciziile să poată fi luate mai rapid, iar întârzierea deciziilor de multe ori duce la pierderi”, a spus antreprenoarea.

Câștigătoarea ediției 2025: „TalentA dă voce femeilor din agricultură”

La eveniment a fost prezentă și Iulia Blagu, fermier din județul Ialomița și câștigătoarea programului TalentA în 2025, care spune că astfel de inițiative au un rol important pentru femeile din mediul rural.

„Un program cum este TalentA este esențial pentru dezvoltarea femeilor din mediul rural și nu numai. Chiar și pentru femeile care au deja un business bine pus la punct, este locul unde te duci cu un pas în față”, a declarat aceasta.

Programul include și o componentă importantă de networking între participante.

„Avem o perioadă de șase luni de cursuri, apoi dezvolți o conexiune și un networking cu alte femei din domeniu cu care s-ar putea la un moment dat să transformi această conexiune ori într-o prietenie, ori într-un potențial de afaceri. Cred că TalentA este aici să dea voce femeilor din agricultură”, a spus Iulia Blagu.

Conform sursei menționate, femeile au deja un rol important în sectorul agricol.

„Sunt studii care arată că peste 30% din fermele din România sunt conduse de femei. Femeile aduc în primul rând viziune, o foarte bună abilitate de a manageria ferma și un management financiar bun. De multe ori vorbesc despre inovație și digitalizare și ies mai repede din zona de confort”, a adăugat fermiera.

Granturi pentru dezvoltarea proiectelor agricole

În cadrul ediției din 2026, juriul programului TalentA a acordat trei granturi principale pentru implementarea proiectelor câștigătoare.

Locul întâi a fost acordat Tatianei Chiron pentru proiectul „Fructe cu sens: Din livadă către sănătate pentru copiii cu dizabilități”, locul al doilea Ecaterinei Vasilachi pentru implementarea unui sistem agroforestier de protecție a livezii, iar locul al treilea Tatianei Moraru pentru producerea de oțet de mere artizanal.

Programul TalentA a fost lansat de Corteva Agriscience în 2019 și oferă instruire, mentorat și finanțare pentru femeile din agricultură. În România și Republica Moldova, peste 350 de femei au participat până acum la acest program educațional.