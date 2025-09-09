Inflația, taxele crescute și schimbarea comportamentului de consum pun presiune tot mai mare pe restaurantele din România. Bucătari și antreprenori spun că scăderea numărului de clienți e vizibilă, iar perspectivele pentru toamna–iarna 2025–2026 nu sunt deloc optimiste.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cătălin Ivanof, chef la Synful, confirmă o reducere masivă a traficului. „O scădere de 50%–40% față de anul trecut”, a declarat el pentru G4Food. El pune declinul pe seama contextului socio-economic și politic.

Chef Alex Cîrțu descrie un trend clar descendent, sprijinit și de cifre oficiale. Potrivit INS, cifra de afaceri a restaurantelor și cafenelelor a scăzut cu peste 8,2% în primele patru luni din 2025 față de aceeași perioadă din anul trecut. Estimările din piață vorbesc de o reducere a vânzărilor chiar și de 15%, iar aproximativ 4.000 de localuri s-au închis în ultimele luni — în jur de 10% din total. „Frecvența vizitelor este semnificativ mai mică; multe afaceri raportează scăderi de 30–50%, iar unii patroni vorbesc chiar de o reducere a traficului de până la 66%”, a declarat el.

„Nu e totul negru”

Pe de altă parte, „nu e totul negru”: antreprenorii care au mizat pe livrări, fast-casual și adaptare rapidă au reușit chiar vânzări record. În unele cazuri, deși traficul a scăzut, bonul mediu a crescut, iar eficientizarea costurilor a dus la venituri mai mari cu mai puțini clienți — „flexibilitatea și inovația pot face diferența”, a mai declarat el pentru G4Food.

La cauze, Cîrțu indică un mix: inflație, facturi la utilități, taxe suplimentare și majorarea TVA-ului în HoReCa la 11% de la 1 august 2025, care apasă pe note de plată deja ridicate. Antreprenorii estimează scumpiri între 8–20% la meniuri, în timp ce „scumpiri reale de 5–6% la materii prime au fost transformate în creșteri de preț de 15–20%”, a declarat pentru G4Food, subliniind că astfel de practici erodează încrederea consumatorilor. La acestea se adaugă lipsa acută de personal și instabilitatea legislativă; nu întâmplător, lanțuri mari precum Noodle Pack, Salad Box sau La Plăcinte au intrat în insolvență anul acesta.

Cîrțu vede însă și oportunități tactice și a lansat pe www.aspconcept.ro un segment dedicat de businessuri la cheie în HoReCa. „Pentru proprietarii care se retrag, obiectivul este să recuperăm 25–30% din investițiile lor, punând afacerea în circuitul de vânzare. Investitorii pot prelua un restaurant complet echipat, cu toate dotările pentru a fi redeschis a doua zi, la 20–25% din valoarea lui reală — la preț de shaormerie de bloc, dar cu infrastructură premium”, a mai spus el. Multe dintre aceste unități „nu s-au închis din lipsă de vânzări, ci din motive precum lipsa de personal, presiunea fiscală sau gestionarea altor proiecte; funcționau corect și generau profit, dar proprietarii le foloseau pentru a acoperi pierderi din alte businessuri”, a mai adăugat el.

Criză pentru unii, oportunități pentru alții

Chef Alex Burcă (Mosafir) vede deocamdată „o mică scădere”, fără a indica o singură cauză clară. „Nu știu exact pe ce să dăm vina, ori pe taxe, ori doar pentru că este vară. Cred că o idee mai realistă o să o avem toți pe perioada de toamnă-iarnă, când de obicei restaurantele sunt mai pline”, a declarat el pentru G4Food. Contextul local e atipic: anul trecut, în aceeași perioadă, restaurantul abia avea trei luni de la deschidere și era plin, iar acum e prima vară „business as usual”. La cauze, Burcă indică pragmatismul clienților: costurile mai mari de a mânca în oraș vs. gătitul acasă și tendința de „a pune bani la saltea” din cauza taxelor.

Dinspre antreprenoriat, Radu Savopol, președintele HORA, trage un semnal dur. „Poate la începutul verii eram mai pozitivi și ne gândeam că vom digera mai ușor taxele mai mari și creșterea TVA-ului. Din păcate, vara a venit cu cifre negative și cu o perspectivă foarte proastă pentru toamna–iarna 2025–2026. Dacă cei care ne conduc nu se uită rapid la cifrele reale din HoReCa, ne vom trezi cu o industrie efectiv la pământ”, a declarat el pentru G4Food. El amintește că HoReCa nu înseamnă doar centrele marilor orașe: „sunt mii de afaceri locale, multe deja închise sau scoase la vânzare — e suficient să te uiți pe social media ca să vezi zeci de anunțuri”, a precizat el.

TVA-ul la mâncare, cel mai criticat

Cel mai critic punct rămâne TVA-ul la mâncare. „Dacă vom duce și mâncarea la TVA 21% în HoReCa, cred că va fi finalul industriei. Nu ai cum să concurezi atunci când un pui la rotisor într-un magazin de retail are TVA 11%, iar în restaurant același produs este taxat cu 21%. La fel și pentru hummus sau alte produse ‘ready meal’”, a declarat el pentru G4Food.

Savopol subliniază că astăzi HoReCa nu are un TVA unic de 11% — „alcoolul este la 21%, cafeaua 21%, băuturile răcoritoare 21%”. „Ceea ce cerem noi este ca mâncarea servită în restaurante să aibă același TVA ca și mâncarea din retail. De ce să existe această diferență? Un restaurant nu înseamnă doar hrană, ci și o experiență care trebuie apreciată și încurajată”, a declarat el pentru G4Food. „HORA își dorește tratament la fel ca în alte țări civilizate din Europa, unde ospitalitatea este apreciată și susținută”, a mai adăugat el.