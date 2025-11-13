Aproape 9.500 de tone de produse contrafăcute au fost vândute de fabricile de lactate din Bulgaria doar în primele nouă luni ale anului. Statisticile alarmante ale Ministerului Agriculturii și Alimentației au fost comentate de președintele Asociației Procesatorilor de Lactate, Dimităr Zorov, care a criticat aspru practicile din industria turismului și lipsa unui control eficient din partea statului, potrivit Rador Radio România, care citează media bulgărești.

Turismul, produsele ieftine și responsabilitatea tuturor

Potrivit lui Zorov, principalul motor al comerțului cu „brânză falsă” este sectorul turistic și unitățile de catering. El a subliniat că o mică parte din restaurantele și hotelurile din Bulgaria se bazează pe produse lactate autentice, criteriul principal în alegerea unui produs rămânând doar prețul scăzut.

„Vrem să îmbunătățim serviciile turistice, vrem ca turistul să fie mulțumit și, în final, îl hrănim și îi dăm produse contrafăcute, singura justificare fiind un preț mai mic și mai ieftin”, a declarat Dimităr Zorov, citat de Radio Focus.

Datele confirmă spusele sale, cea mai mare cantitate de produse contrafăcute se vinde pe piață tocmai în lunile iulie și august, când sezonul turistic estival este în punctul culminant.

Pe lângă producători și comercianți, vina pentru situație revine și consumatorilor finali, care apelează în mod conștient la alternative mai ieftine. Zorov a avertizat că multe dintre produsele oferite drept „brânză bulgărească” conțin de fapt impurități nereglementate și agenți de reținere a umidității.

„Există un număr semnificativ de produse care sunt etichetate drept brânză bulgărească, dar în interior au diverse impurități și aditivi nereglementați, care rețin umiditatea”, a explicat expertul și a îndemnat oamenii să nu-și riște sănătatea achiziționând produse suspect de ieftine, deoarece acestea nu sunt sigure.

Nevoia de reglementare

Asociația Procesatorilor de Lactate cere de mult timp reglementări mai stricte și o separare clară a produselor. Zorov a reamintit propunerea lor de a se introduce termenul „brânză albă” doar pentru un produs fabricat conform Standardului de Stat Bulgar (acum Denumire de Origine Protejată, conform terminologiei europene), cu un conținut de apă între 54 și 56%. Cu toate acestea, această propunere nu a fost acceptată de autoritățile statului.

„Noi am explicat și atunci, și acum spunem că însăși denumirea acestor întreprinderi indică: Întreprindere de procesare a produselor lactate, nu scrie «combinat chimic» sau «laborator pentru …»”, a fost categoric expertul din industrie.

Deși în prezent există voință politică în persoana ministrului Gheorghi Tahov pentru a se ocupa de aprovizionarea nereglementată, Zorov insistă asupra unor acțiuni mai ferme din partea Agenției Bulgare pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit acestuia, statul nu ar trebui să se justifice prin prezența aditivilor, ci să exercite un control strict asupra a ceea ce ajunge efectiv pe masa bulgarilor.