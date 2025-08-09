VIDEO | De la sarmale la tapas | Ensalada Aragonesa, o salată tipică din Aragon, din nordul Spaniei, perfectă pentru zilele fierbinți de vară

Când vorbim despre gastronomia spaniolă, mintea ne duce adesea la paella, jamón ibérico sau faimoasele tapas. Însă fiecare regiune are propriile sale comori culinare, iar Aragón – o zonă cu istorie bogată și peisaje spectaculoase – se mândrește cu preparate simple, dar pline de gust. Printre acestea, Ensalada Aragonesa ocupă un loc aparte, fiind un fel de mâncare estival, nutritiv și foarte versatil.

Această salată, aparent modestă, ascunde o combinație de ingrediente locale care spun o poveste gastronomică și însumează ingrediente locale: roșiile tipice din regiune, apreciate pentru dulceața și textura lor, măslinele negre aragoneze, uleiul de măsline extravirgin și legumele cultivate în grădinile fertile ale Ebrului. Este un fel de mâncare care aduce în farfurie prospețimea câmpurilor și tradiția unei bucătării bazate pe ceea ce oferă pământul, o bucătărie de sezon care își schimbă gustul la fiecare anotimp.

O astfel de salată este simbolul verii, al meselor în aer liber, în familie, cu prietenii și bucuria de a fi împreună.

O scurtă incursiune în gastronomia aragoneză

Bucătăria aragoneză este influențată de climatul continental al regiunii și de diversitatea geografică – de la munții Pirinei la câmpiile fertile ale râului Ebro. Este o gastronomie care îmbină tradițiile pastorale, agricultura locală și influențe moștenite din perioada medievală, inclusiv din cultura arabă, care a lăsat urme în modul de preparare a legumelor și condimentarea mâncărurilor.

Ensalada Aragonesa a apărut ca o soluție simplă și hrănitoare pentru zilele călduroase, când gospodinele foloseau legume proaspăt culese, cartofi fierți și ouă, completând cu măsline și pește, pentru a oferi un preparat complet din punct de vedere nutritiv. În multe sate, această salată era mâncată direct pe câmp, în pauzele dintre muncile agricole, fiind ușor de transportat și răcoritoare.

Rețeta tradițională pentru 4 persoane

Ingrediente

O jumătate de salată verde

2 cartofi de mărime medie fierți (pot fi gătiți și la microunde: spălați, crestați ușor și gătiți 5-6 minute la putere maximă)

2 castraveți

1 roșie mare coaptă

2 căței de usturoi

1 cană de fasole albă fiartă

2 ouă fierte tari

Sare, ulei de măsline extravirgin și oțet după gust

Măsline negre aragoneze

1 porție de ton în ulei de măsline.

Preparare

Tăiați legumele în bucăți mici și uniforme. Fierbeți cartofii sau gătiți-i la microunde conform metodei descrise, apoi tăiați-i cubulețe. Fierbeți ouăle 8-10 minute, curățați-le și tăiați-le cubulețe. Într-un bol mare, combinați salata verde, cartofii, castraveții, roșia, usturoiul tocat fin, fasolea, ouăle, măslinele și tonul. Asezonați cu sare, ulei de măsline și oțet, amestecând ușor. Serviți imediat sau păstrați la rece (în ultimul caz, puneți vinegreta – pasul 5 – chiar înainte de a servi la masă salata).

Un preparat complet și echilibrat

Pe lângă prospețimea ingredientelor, Ensalada Aragonesa este un exemplu de echilibru nutrițional: legume bogate în fibre și vitamine, proteine din ouă, fasole și pește, plus grăsimi sănătoase din uleiul de măsline. Este genul de fel care poate fi servit ca antreu, fel principal la prânz sau pentru cină ușoară în serile de vară.

Pentru românii din Spania sau turiștii curioși, această salată poate fi un prim pas spre a descoperi savoarea bucătăriei aragoneze. Iar pentru cei care trăiesc aici, este o rețetă care aduce aminte de copilărie și de mesele simple, pregătite cu ce se găsea în grădină.

De ce merită să o încercăm

Într-o lume culinară tot mai globalizată, preparate precum Ensalada Aragonesa ne reamintesc valoarea tradițiilor locale. Este o salată care nu are nevoie de artificii – doar ingrediente proaspete, respect pentru bucatele de sezon și dragoste pentru gătit. Fie că o savurăm pe terasa unei case din sat sau pe balconul unui apartament urban, ea poartă cu sine spiritul verii și bucuria de a împărți ceva bun cu cei dragi.

