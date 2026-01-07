Un restaurant din Sheffield este unul dintre cele mai vechi din Marea Britanie. Acesta este specializat în produse „fish and chips” (pește și cartofi prăjiți) și are un mare succes, potrivit Express. A fost deschis în 1895 și de atunci a funcționat deși a avut mai mulți proprietari. Frecvent, în fața localului se formează coadă și numeroși clienți vin de la mare distanță pentru a mânca, conform Mediafax.

Restaurantul a primit porecla Two Steps (Doi Pași n.r.) de la localnici în timpul Primului Război Mondial deoarece este foarte accesibil. Porecla a devenit rapid titlul oficial, distingându-l de restaurantele rivale.

De-a lungul deceniilor, restaurantul a avut mai mulți proprietari care nu au schimbat profilul activității. În ultima perioadă, proprietarii au pus accent pe produsele premium, conform The Star.

Un restaurant popular pentru localnici și turiști

Clienții nu vin doar din localitate, ci și din regiune. Unii descriu experiența drept „fabuloasă”.

„Călătoresc câțiva kilometri pentru a ajunge la acest restaurant de cartofi prăjiți. Are un personal uimitor, iar proprietarul este fabulos. Nu voi schimba acest restaurant de cartofi prăjiți cu altul”, a scris un client pe TripAdvisor.

Un alt client încântat a dezvăluit faptul că vine săptămânal la restaurant.

„Trebuie să spun că acest loc este de departe cel mai bun restaurant cu cartofi prăjiți din oraș! Sunt un vizitator obișnuit vinerea de aproape 20 de ani și acest loc este adesea aglomerat, coada se întinde până la ușă, chiar și pe ploaie. Prețuri bune și nu fac rabat la porții. Rareori îmi pot termina ceaiul. Un amestec bun din toate preparatele tale preferate cu cartofi prăjiți”, a explicat clientul.

Britanicii au opinii diferite în ceea ce privește cel mai vechi restaurant cu fish and chips din Marea Britanie. Mai multe localuri renumite revendică titlul neoficial, iar unul dintre acestea chiar se numește „Cel mai vechi restaurant de pește și cartofi prăjiți din lume”.