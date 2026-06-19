După o histerectomie cu anexectomie (îndepărtarea uterului și a ovarelor), procesul de vindecare are loc în mai multe etape. Deși multe paciente se simt mai bine după câteva săptămâni, vindecarea internă completă necesită mai mult timp. Dr. Ciprian-Andrei Morariu, medic primar obstetrică-ginecologie, cu competențe în chirurgia ginecologică laparoscopică și în chirurgia endometriozei, a explicat, pentru G4Food, cât durează recuperarea completă, ce ar trebui să facă pacientele și care ar fi alimentația ideală.

“În general, recuperarea după o intervenție minim invazivă (laparoscopică sau robotică) durează aproximativ patru-șase săptămâni, iar după o intervenție deschisă (laparotomie) poate dura șase-doisprezece săptămâni. Vindecarea profundă a țesuturilor și adaptarea organismului la menopauza chirurgicală pot continua, însă, câteva luni”, spune medicul.

Restricții privind activitatea fizică, după histerectomie

În primele săptămâni după intervenția chirurgicală este recomandată creșterea progresivă a nivelului de activitate.

- articolul continuă mai jos -

Specialistul recomandă evitarea efortului intens și ridicarea greutăților mai mari de cinci-zece kilograme, în primele patru-șase săptămâni, sau conform recomandării chirurgului care s-a ocupat de caz. Reluarea exercițiilor fizice se face gradual.

“Mersul pe jos, însă, este încurajat încă din primele zile după operație, pentru că reducere riscul de tromboză, ajută la recuperarea tranzitului intestinal și la menținerea tonusului muscular. În ceea ce privește șofatul, această activitate poate fi reluată atunci când pacienta nu mai necesită analgezice opioide, se poate mișca fără durere semnificativă și poate efectua în siguranță manevrele necesare la volan. Pentru multe paciente, acest lucru este posibil după două-patru săptămâni, în funcție de tipul intervenției”, explică dr. Ciprian Morariu.

Când pot fi reluate activitățile normale, după histerectomie

Se recomandă evitarea contactului sexual până la vindecarea completă a bontului vaginal, de regulă aproximativ șase-opt săptămâni. De altfel, reluarea vieții sexuale trebuie discutată cu medicul, la controlul postoperator.

Majoritatea activităților cotidiene ușoare pot fi reluate progresiv în primele săptămâni. Revenirea completă la activitatea profesională și fizică depinde de tipul operației, starea generală a pacientei și eventualele tratamente oncologice asociate.

Cum poate fi redus riscul de aderențe sau limfedem

“Nu există metode garantate de prevenire a aderențelor, însă mobilizarea precoce, hidratarea adecvată și respectarea recomandărilor medicale pot contribui la o recuperare optimă.

În cazul pacientelor care au efectuat limfadenectomie, pentru reducerea riscului de limfedem sunt utile:

menținerea unei greutăți corporale sănătoase;

activitatea fizică progresivă;

evitarea sedentarismului prelungit;

evaluarea precoce de către un specialist în recuperare medicală atunci când apare senzația de greutate, tensiune sau umflare a membrelor inferioare”, recomandă dr. Ciprian Morariu.

Simptome care impun control medical

Pacienta trebuie să solicite evaluare medicală dacă apar următoarele semne:

febră;

sângerare vaginală abundentă;

secreții urât mirositoare;

durere intensă sau în agravare;

dificultăți respiratorii;

umflarea unui membru inferior;

greață sau vărsături persistente;

balonare severă și persistentă.

Cum se manifestă menopauza chirurgicală

“Îndepărtarea ambelor ovare determină instalarea bruscă a menopauzei, prin scăderea rapidă a nivelului de estrogen. Ce simptome pot apărea? O să le enumăr pe cele mai frecvente:

bufeurile;

transpirațiile nocturne;

tulburările de somn;

anxietatea;

schimbările de dispoziție;

scăderea libidoului;

uscăciunea vaginală;

oboseala;

dificultățile de concentrare.

De asemenea, trebuie menționat faptul că pe termen lung, deficitul estrogenic poate influența sănătatea osoasă și cardiovasculară”, explică medicul.

Cum pot fi gestionate simptomele, după histerectomie

Bufeuri și transpirații nocturne

menținerea unei greutăți sănătoase;

activitate fizică regulată;

evitarea alcoolului și a meselor foarte condimentate dacă agravează simptomele;

terapii hormonale sau non-hormonale, atunci când sunt indicate.

Anxietate, insomnie și schimbări de dispoziție

igiena somnului;

exercițiul fizic regulat;

suport psihologic;

tratamente medicamentoase selectate individual atunci când este necesar.

Uscăciunea vaginală

lubrifianți și hidratante vaginale;

în anumite situații, terapii locale pe bază de estrogen, după evaluarea oncologică și ginecologică.

Scăderea libidoului

abordarea cauzelor fizice și emoționale;

controlul simptomelor menopauzei;

consiliere sexuală, atunci când este necesar.

Terapia hormonală este permisă după cancer?

“În privința terapiei hormonale, răspunsul depinde de tipul de cancer și de caracteristicile individuale ale pacientei. În unele situații, terapia hormonală poate fi utilizată în siguranță, iar în altele este contraindicată. Decizia trebuie luată împreună cu medicul ginecolog și oncolog, după evaluarea raportului beneficii-riscuri. Există și alternative terapeutice non-hormonale pentru controlul simptomelor vasomotorii și pentru îmbunătățirea calității vieții. Alegerea tratamentului se personalizează în funcție de simptome și istoricul medical”, a precizat specialistul.

Alimentația după operație și în context oncologic

În prezent, modelul alimentar mediteraneean este cel mai bine susținut de dovezi științifice, pentru sănătatea metabolică, controlul inflamației cronice și susținerea stării generale de sănătate.

Acesta pune accent pe:

legume și verdețuri variate;

fructe, inclusiv fructe de pădure;

leguminoase;

cereale integrale;

pește, în special pește gras;

nuci și semințe;

ulei de măsline extravirgin;

proteine slabe.

Cum poate alimentația să susțină vindecarea

“În perioada postoperatorie este important un aport adecvat de:

proteine;

vitamina C;

zinc;

fier (atunci când există deficit);

Surse utile includ:

ouă;

iaurt și kefir;

pește;

carne slabă;

tofu;

linte și alte leguminoase;

citrice;

kiwi;

ardei gras”, recomandă dr. Morariu.

Ce alimente ar trebui limitate, după histerectomie

Se recomandă limitarea:

alcoolului;

alimentelor ultraprocesate;

băuturilor îndulcite cu zahăr;

mezelurilor și cărnurilor procesate;

consumului frecvent de produse prăjite;

excesului de zahăr.

Suplimentele sunt necesare, după histerectomie?

“Nu toate pacientele au nevoie de suplimente. Recomandarea ideală se bazează pe analize și pe evaluarea medicală individuală. În general, vitamina D și calciu sunt importante, mai ales după menopauza chirurgicală, pentru sănătatea osoasă. De asemenea, acizii grași Omega-3 pot face parte dintr-un stil de viață sănătos, preferabil prin consum regulat de pește gras. Magneziul poate fi și el util în anumite situații, însă nu este necesar pentru toate pacientele.

În ceea ce privește probioticele, acestea pot avea beneficii, în anumite contexte, mai ales după tratamente antibiotice, însă dovezile diferă în funcție de produs și indicație. Iar fierul și vitamina B 12 sunt recomandate doar în prezența unui deficit documentat sau a unei indicații medicale specifice”, explică medicul.

Există suplimente care trebuie evitate?

Pacientele aflate în tratament oncologic trebuie să evite automedicația cu suplimente sau doze mari de antioxidanți, fără acordul echipei medicale. “Anumite suplimente pe bază de plante sau produse promovate ca fiind „anticancer” pot interfera cu tratamentele oncologice și pot avea efecte nedorite. Mesajul esențial este că alimentația echilibrată rămâne principala sursă de nutrienți, iar suplimentele trebuie recomandate individualizat, în funcție de nevoile fiecărei paciente. Recuperarea după histerectomie cu anexectomie nu înseamnă doar vindecarea plăgii operatorii. Adaptarea la menopauza chirurgicală, menținerea sănătății osoase și cardiovasculare, activitatea fizică regulată și o alimentație de tip mediteranean reprezintă elemente esențiale pentru calitatea vieții pe termen lung. Fiecare pacientă are însă particularități oncologice și terapeutice care impun recomandări personalizate”, a declarat dr. Ciprian Morariu.