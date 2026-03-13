Cel mai recent raport privind comerţul agroalimentar al Uniunii Europene, publicat de Comisia Europeană, arată că exporturile agroalimentare ale UE au atins un nou record în 2025, în pofida provocărilor economice globale, informează executivul comunitar, conform Agerpres.

Exporturile agroalimentare ale UE s-au cifrat la 238,4 miliarde euro în 2025, ceea ce reprezintă o creştere cu 1% (sau 2,3 miliarde euro) faţă de 2024. Marea Britanie a rămas principala destinaţie pentru exporturile agroalimentare ale UE, reprezentând 23% din total (55,6 miliarde euro).

Printre alte evoluţii-cheie, au crescut semnificativ exporturile în Elveţia (avans de 7% sau 1,2 miliarde euro) şi Turcia (creştere de 16% sau 1,1 miliarde euro). Preparatele din cereale, produsele lactate şi vinul au continuat să conducă exporturile UE, în timp ce cacaua, cafeaua şi ciocolata au înregistrat cele mai mari creşteri de valoare, în mare parte din cauza majorării preţurilor.

Pe de altă parte, importurile agroalimentare ale blocului comunitar au crescut cu 9%, sau 15,3 miliarde de euro, faţă de 2024, până la la 188,6 miliarde euro. Marea Britanie, Brazilia şi SUA au rămas principalii furnizori, cu cacao, cafea şi fructe şi fructe cu coajă lemnoasă, care au determinat creşterea importurilor din cauza preţurilor mai mari la nivel mondial.

UE a înregistrat un excedent comercial agroalimentar global de 49,9 miliarde euro în 2025. Această valoare este cu 13,3 miliarde euro mai mică decât excedentul total din 2024, în principal din cauza creşterii preţurilor de import ale unor produse de bază esenţiale, cum ar fi cafeaua, cacaua, fructele şi fructele cu coajă lemnoasă.

UE rămâne primul exportator mondial de produse agroalimentare şi a fost, de asemenea, cel mai mare importator mondial în 2025.

Comerţul cu produse agroalimentare a reprezentat 9% din totalul exporturilor UE (2.600 miliarde de euro), 7,5% din totalul importurilor UE (2.500 miliarde de euro) şi 37% din excedentul comercial total al UE în 2025.