Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, a dezvăluit că la sfârșitul lunii martie, împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va merge într-o delegație oficială în China, pentru a pune bazele unui parteneriat în ceea ce privește exportul de pui.

”Este foarte important că am reușit să redeschidem exportul de carne de pui cu Vietnamul. Am reușit să ducem puiul românesc în Vietnam. Nu vă ascund că, în perioada următoare, la sfârșitul lunii martie, împreună cu dl ministru Florin Barbu vom pleca o delegație în China, să încercăm să punem bazele unor parteneriate, pe acest segment”, a spus președintele ANSVSA. Acesta a participat la conferința ”Consolidarea producției naționale în sectoarele agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României”, conferință ce a avut loc in Aula Magna de la ASE.

Alexandru Bociu: ”Vestea bună este că nu avem gripă aviară”

Alexandru Bociu a spu că rezultatele foarte bune din zona de pui compensează situația cu care se confruntă sectorul suin:

”Vestea bună este că nu avem gripă aviară, avem cel mai înalt grad de bio-securitate. Impreună cu asociațiile de profil și cu MADR încercăm să obținem niște fonduri de la Banca Mondială pentru a preveni aceste focare și aceste boli pe teritoriul Românei. Acum reușim să depășim toate aceste perioade grele și să redeschidem toate piețele de export, pe partea de ovine și de pui”.

În ceea ce privește exporturile de porc, acestea sunt blocate astăzi, întrucât ne aflăm în ”zona roșie”.

Focarele de pestă porcină au scăzut semnificativ

Alexandru Bociu a susținut însă, că situația actuală este însă mult mai bună acum decât în urmă cu 5 ani:

”In 2021, când am preluat mandatul de președinte al ANSVSA, din păcate pentru România, existau peste 1.600 de focare de pestă porcină. Intr-un parteneriat strâns cu MADR și asociațiile de profil am incercat să revitalizăm această parte importantă.

Lucrurile au evoluat într-o direcție bună, iar numărul focarelor n-au mai depășit 200-300 de focare. Dar, din păcate, există acest virus al pestei porcine africane, atât la nivel național cât și la nivel european.Acum, inclusiv în Spania a apărut pesta porcină africană, după 25 de ani de când nu au mai înregistrat niciun caz”, a mai spus președintele ANSVSA.