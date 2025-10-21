Teriyaki – auzim uneori acest cuvânt în programele tv de gastronomie – este un termen japonez care desemnează atât o tehnică de gătit, cât și un sos specific. Sensul semnatic este acela de „friptură glazurată”, cuvântul fiind compus din teri = luciu, strălucire (dată de glazura reprezentată de sos) și yaki, care înseamnă a prăji, a frige, a găti la grătar. De la acest concept au apărut și în comerț, inclusiv în cel occidental, sosuri teriyaki cu care se glazurează carnea înainte de a o găti.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Procedeule este aplicat de cele mai multe ori atunci când gătim carne, dar nu exclusiv, inspirat din tradiția niponă. În rețeta de mai jos, cărnii de pui îi este aplicat un sos teriyaki din comerț, se găsesc în orice rețea comercială. Rezultă un preparat de tip fusion, îmbinând carnea de pui gătită astfel cu bucăți de ananas proaspăt, bine copt, dulce și suculent. Este de facto o rețetă foarte simplu și rapid de preparat dar plină de gust și savoare, adaptată după o propunere a revistei Food and Wine, ediția italiană.

Ingrediente pentru 4 porții de pui teriyaki cu ananas

2 linguri de ulei de susan (folosite în două etape)

700 g pulpe de pui dezosate și fără piele, tăiate în bucăți mici, de circa 2,5 cm latura

300 g ananas proaspăt, tăiat cuburi

1 ceapă albă mică, tăiată julienne

2 ardei iuți, tocați fin, sau doar 1, dacă sunt prea iuți

2 căței de usturoi, tocați

puțin ghimbir proaspăt, ras

60 ml suc de ananas

60 ml sos teriyaki

1 linguriță sos de soia

orez alb, pentru servire

ceapă verde, tăiată subțire, pentru decor

Procedeu

1. Prăjește carnea de pui

Încălzește 1 lingură de ulei de susan într-o tigaie antiaderentă mare, la foc mediu-mare.

Adaugă bucățile de pui și gătește-le, amestecând din când în când, până se rumenesc uniform — aproximativ 7–9 minute. Scoate puiul din tigaie și lasă-l deoparte. Nu curăța tigaia.

2. Sotează ananasul și ceapa

Adaugă cealaltă lingură de ulei în aceeași tigaie și readu la foc mediu-mare. Pune ananasul și ceapa și sotează-le, amestecând ocazional, aproximativ 3 minute, până când încep să se înmoaie.

3. Adaugă aromele

Adaugă ardeii iuți, usturoiul și ghimbirul. Gătește, amestecând continuu, circa 30 de secunde.

Adaugă sucul de ananas, sosul teriyaki și sosul de soia. Lasă să fiarbă ușor, amestecând din când în când, până când sosul se îngroașă ușor — circa 5 minute.

4. Transferă înapoi carnea în tigaie

Adaugă în sosul format carnea de pui sotată anterior și amestecă timp de 1 minut, ca să se îmbibe bine cu sosul. Rezultă un preparat dulce-sărat, perfect echilibrat între ananasul exotic și gustul intens al sosului teriyaki.

Carnea de pui gătită în stil teriyaki, cu ananas, se servește la modul ideal alătur de orez asiatic gătit simplu, adică fiert în apă sau la vapori. Se adaugă ceapă verde tăiată mărunt pentru decor și un strop de aromă în plus.