Pui la grătar cu ananas / Un prânz delicios, o combinație tropicală care transformă masa într-o vacanță

Ananasul este ingredientul secret care transformă prânzul sau cina de seară într-o experiență de vacanță, promite delish.com. Nu este vorba doar despre pizza hawaiană. Ananasul este extraordinar și alături de pieptul de pui la grătar. Nu doar că adaugă o aromă dulce și tropicală, dar aciditatea din marinadă frăgezește pieptul de pui, iar zahărul caramelizează carnea în timpul gătirii. Este cina perfectă de vară, când vrei să te simți ca în paradis.
Ingrediente
- 2 căței de usturoi tocați fin
- 240 ml suc de ananas, fără zahăr
- 180 ml ketchup
- 120 ml sos de soia cu conținut redus de sare
- 107 g zahăr brun deschis, bine presat
- 1 lingură ghimbir proaspăt, curățat și tocat fin
- 4 bucăți piept de pui fără os și piele (170–225 g fiecare)
- 1 linguriță ulei vegetal, plus extra pentru grătar
- 1 ananas curățat, tăiat rondele, rondelele înjumătățite
- Ceapă verde tocată subțire, pentru servire
Mod de preparare
- Într-un bol mare, amestecă usturoiul, sucul de ananas, ketchup-ul, sosul de soia, zahărul brun și ghimbirul.
- Pune puiul într-o pungă resigilabilă și toarnă marinada. Lasă la frigider minimum 2 ore sau până a doua zi.
- Pregătește grătarul la foc mare și încălzește-l 5 minute (sau încinge o tigaie-grătar pe foc mare). Curăță și unge grătarul cu ulei.
- Gătește puiul, ungându-l din când în când cu marinadă și întorcându-l, până capătă urme de grătar și ajunge la temperatura internă de 74 °C, aproximativ 8 minute pe fiecare parte. Scoate pe o farfurie.
- Într-un bol mediu, amestecă feliile de ananas cu ulei. Pune-le pe grătar, întorcându-le ocazional, până se rumenesc ușor, aproximativ 2 minute pe fiecare parte.
- Aranjează puiul și ananasul pe un platou. Presară ceapă verde deasupra și servește.