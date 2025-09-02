Pui la grătar cu ananas / Un prânz delicios, o combinație tropicală care transformă masa într-o vacanță

Ananasul este ingredientul secret care transformă prânzul sau cina de seară într-o experiență de vacanță, promite delish.com. Nu este vorba doar despre pizza hawaiană. Ananasul este extraordinar și alături de pieptul de pui la grătar. Nu doar că adaugă o aromă dulce și tropicală, dar aciditatea din marinadă frăgezește pieptul de pui, iar zahărul caramelizează carnea în timpul gătirii. Este cina perfectă de vară, când vrei să te simți ca în paradis.

Ingrediente

2 căței de usturoi tocați fin

240 ml suc de ananas, fără zahăr

180 ml ketchup

120 ml sos de soia cu conținut redus de sare

107 g zahăr brun deschis, bine presat

1 lingură ghimbir proaspăt, curățat și tocat fin

4 bucăți piept de pui fără os și piele (170–225 g fiecare)

1 linguriță ulei vegetal, plus extra pentru grătar

1 ananas curățat, tăiat rondele, rondelele înjumătățite

Ceapă verde tocată subțire, pentru servire

Mod de preparare