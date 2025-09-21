Dacă vrei o masă gustoasă, rapidă și să nu murdărești prea multe vase, puiul cu sos de curry și orez este soluția perfectă. Se pregătește într-o singură oală, este gata în aproximativ 30 de minute și are un gust spectaculos.
Perfect pentru un prânz sau o cină rapidă, puiul cu sos de curry și orez îți demonstrează că unele dintre cele mai gustoase mâncăruri pot fi gata în timp scurt și într-o singură oală.
Ingrediente necesare:
-
500 g piept de pui, tăiat cuburi
-
200 g orez
-
1 ceapă medie
-
2 căței de usturoi
-
1 lingură pastă de curry (sau pudră curry)
-
1 conservă de roșii cuburi sau 200 ml sos de roșii
-
400 ml supă de pui sau apă fierbinte
-
2 linguri ulei
-
Sare și piper după gust
-
Coriandru sau pătrunjel proaspăt pentru servire
Mod de preparare:
-
Într-o oală încăpătoare, se călește ceapa tocată fin în puțin ulei, apoi se adaugă usturoiul zdrobit.
-
Se pun bucățile de pui și se rumenesc ușor pe toate părțile.
-
Se adaugă pasta de curry și se amestecă bine, astfel încât aromele să învăluie carnea.
-
Se adaugă roșiile cuburi, orezul spălat și supa de pui fierbinte.
-
Se lasă totul să fiarbă la foc mediu, cu capac, aproximativ 20 de minute, până când orezul absoarbe lichidul și devine fraged.
-
Se asezonează cu sare și piper, iar la final se presară coriandru sau pătrunjel proaspăt.