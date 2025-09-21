Rețete

Pui în sos de curry și orez: Rețeta care se poate găti într-o singură oală și e gata în doar 30 de minute

Ingrid Georgescu 21 septembrie 0 comentarii
Pui cu curry si orez Foto: ID 27409035 © Foodio | Dreamstime.com

Dacă vrei o masă gustoasă, rapidă și să nu murdărești prea multe vase, puiul cu sos de curry și orez este soluția perfectă. Se pregătește într-o singură oală, este gata în aproximativ 30 de minute și are un gust spectaculos.

Perfect pentru un prânz sau o cină rapidă, puiul cu sos de curry și orez îți demonstrează că unele dintre cele mai gustoase mâncăruri pot fi gata în timp scurt și într-o singură oală.

Ingrediente necesare:

  • 500 g piept de pui, tăiat cuburi

  • 200 g orez

  • 1 ceapă medie

  • 2 căței de usturoi

  • 1 lingură pastă de curry (sau pudră curry)

  • 1 conservă de roșii cuburi sau 200 ml sos de roșii

  • 400 ml supă de pui sau apă fierbinte

  • 2 linguri ulei

  • Sare și piper după gust

  • Coriandru sau pătrunjel proaspăt pentru servire

Mod de preparare:

  1. Într-o oală încăpătoare, se călește ceapa tocată fin în puțin ulei, apoi se adaugă usturoiul zdrobit.

  2. Se pun bucățile de pui și se rumenesc ușor pe toate părțile.

  3. Se adaugă pasta de curry și se amestecă bine, astfel încât aromele să învăluie carnea.

  4. Se adaugă roșiile cuburi, orezul spălat și supa de pui fierbinte.

  5. Se lasă totul să fiarbă la foc mediu, cu capac, aproximativ 20 de minute, până când orezul absoarbe lichidul și devine fraged.

  6. Se asezonează cu sare și piper, iar la final se presară coriandru sau pătrunjel proaspăt.

By Ingrid Georgescu

