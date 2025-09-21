Dacă vrei o masă gustoasă, rapidă și să nu murdărești prea multe vase, puiul cu sos de curry și orez este soluția perfectă. Se pregătește într-o singură oală, este gata în aproximativ 30 de minute și are un gust spectaculos.

Perfect pentru un prânz sau o cină rapidă, puiul cu sos de curry și orez îți demonstrează că unele dintre cele mai gustoase mâncăruri pot fi gata în timp scurt și într-o singură oală.

Ingrediente necesare:

500 g piept de pui, tăiat cuburi

200 g orez

1 ceapă medie

2 căței de usturoi

1 lingură pastă de curry (sau pudră curry)

1 conservă de roșii cuburi sau 200 ml sos de roșii

400 ml supă de pui sau apă fierbinte

2 linguri ulei

Sare și piper după gust

Coriandru sau pătrunjel proaspăt pentru servire

Mod de preparare: