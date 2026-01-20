Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2018 privind susținerea activității în sectorul avicol, depusă în Parlament la data de 24 noiembrie 2025 de către deputatul Andrei Baciu, a primit zilele acestea avize favorabile importante, marcând un pas semnificativ înainte în procesul legislativ, anunță Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), într-un comunicat remis marți 20 ianuarie redacției G4Food.

Inițiativa a beneficiat de:

aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ , care confirmă conformitatea proiectului cu normele de tehnică legislativă și formulează recomandări;

, care confirmă conformitatea proiectului cu normele de tehnică legislativă și formulează recomandări; un punct de vedere din partea Consiliului Fiscal, care precizează că adoptarea propunerii legislative nu implică modificări bugetare, motiv pentru care nu este necesară emiterea unei opinii formale.

Ce prevede proiectul de lege

Propunerea legislativă urmărește modernizarea sectorului avicol din România prin măsuri clare de protecție a animalelor și de informare a consumatorilor, printre care:

interzicerea utilizării fondurilor publice pentru achiziționarea de noi cuști pentru găinile ouătoare;

stabilirea unui termen maxim de 6 ani pentru tranziția completă a tuturor fermelor la sisteme de creștere fără cuști;

obligarea restaurantelor, patiseriilor, pizzeriilor și a tuturor localurilor care folosesc ouă să menționeze în meniu sistemul de proveniență al acestora.

Ce urmează

Deși au caracter consultativ, avizele primite sunt obligatorii și extrem de importante în procesul legislativ. Proiectul de lege își va continua parcursul parlamentar, urmând să fie dezbătut în comisiile de specialitate și ulterior supus votului.

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) militează de ani de zile pentru eliminarea cuștilor din fermele de găini ouătoare, printr-o abordare complexă care include dialogul direct cu companiile pentru asumarea angajamentelor cage-free, dialogul cu autoritățile pentru a transpune interzicerea acestor sisteme în legislație și campanii publice de informare menite să aducă la lumină realitatea ascunsă din spatele produselor de origine animală provenite din sisteme intensive.