Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparență decizională proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea art. 8 din OUG nr. 67/2023, prin care se propune prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026.

Potrivit documentului, măsura este justificată de impactul major pe care creșterile de prețuri din ultimii ani l-au avut asupra agriculturii, industriei alimentare și puterii de cumpărare a populației. Guvernul invocă riscul unei scumpiri abrupte a alimentelor și necesitatea de a proteja consumatorii, în special persoanele cu venituri mici și categoriile vulnerabile.

În nota de fundamentare, MADR arată că plafonarea adaosurilor comerciale a avut efecte pozitive, contribuind la scăderea prețurilor la anumite produse esențiale și la creșterea predictibilității pentru producători și comercianți. Ca exemplu, se menționează cazul magiunului de prune, unde măsura ar fi dus la o creștere semnificativă a vânzărilor și la accesibilitatea produsului pentru persoanele cu nevoi speciale, inclusiv diabetici.

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite în scris opinii, sugestii și propuneri referitoare la proiect în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email politici.indalim@madr.ro.

Dacă ordonanța va fi adoptată, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se va aplica, fără întrerupere, încă jumătate de an, până la 31 martie 2026.