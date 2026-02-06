Ancheta epidemiologică declanşată în cazul bărbatului de 67 de ani, din comuna Cazasu, confirmat cu listerioză şi decedat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila pe 23 ianuarie a.c., nu a dus, până în prezent, la identificarea unui produs alimentar incriminat ca sursă certă a infectării, informează joi directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Brăila, Gabriel Ciochină.

Directorul DSP Brăila a declarat că verificările sanitar-veterinare efectuate la supermarketul indicat de familie, de unde ar fi fost cumpărată brânza menţionată ca posibilă sursă, nu au identificat produse suspecte.

“Inspectorii sanitar-veterinari au efectuat investigaţii la supermarketul indicat de un aparţinător al persoanei decedate, însă nu au fost identificate loturi de brânză din perioada indicată să s-au făcut cumpărăturile. Persoana aparţinătoare a menţionat că produsul ar fi fost cumpărat cu trei-patru săptămâni înainte, însă nu au existat bonuri fiscale, produsul nu mai era disponibil, iar perioada exactă nu a putut fi stabilită. Am primit informare că inspectorii sanitar-veterinari au prelevat probe din sortimentele existente, pentru că persoana nu a reuşit să indice un sortiment anume. Au fost prelevate probe din sortimentele existente la momentul controlului, care se încadrau în criteriile descrise de familie, probele fiind transmise pentru analize de laborator. În lipsa identificării unui produs clar incriminat, ancheta nu poate fi direcţionată pe un flux precis până la producător, pentru a stabili modul în care bacteria ar fi ajuns într-un anumit aliment”, a declarat Gabriel Ciochină, pentru AGERPRES.

Directorul DSP Brăila a subliniat că bacteria Listeria monocytogenes circulă în mediul înconjurător şi poate fi contractată din mai multe surse alimentare.

“Este posibil ca bacteria să fi fost contractată şi dintr-o altă sursă, nu neapărat din brânza despre care s-a menţionat că ar fi fost consumată. Infectarea ar fi putut proveni şi din consumul unui fruct, unei legume, care nu a fost spălată corespunzător. Există mai multe surse potenţiale, iar perioada de incubaţie poate ajunge până la 70 de zile. În aceste condiţii, este dificil de stabilit cu exactitate momentul şi sursa infectării, cu atât mai mult cu cât persoana este decedată şi nu mai pot fi reconstituite toate detaliile legate de alimentaţie. Până în prezent, nu se cunoaşte în mod cert că un anumit produs alimentar ar fi cauzat listerioza”, a precizat Gabriel Ciochină.

În ceea ce priveşte membrii familiei persoanei decedate, directorul DSP Brăila a precizat că aceştia se află în continuare sub monitorizare medicală.

“Membrii familiei persoanei decedate se află în monitorizare medicală continuă, având în vedere că infectarea ar fi putut avea loc cu până la 70 de zile în urmă. Aceştia au fost informaţi să îşi urmărească atent starea de sănătate şi să se prezinte la o unitate sanitară în cazul apariţiei simptomelor. Boala nu se transmite prin contact direct între persoane, ci doar prin consumul unui aliment contaminat. Simptomele listeriozei pot fi uşor confundate cu cele specifice sezonului rece, precum virozele sau gripa”, a completat directorul DSP Brăila.

***

Cazul a fost anunţat public de DSP Brăila, pe 28 ianuarie 2026, după ce infecţia cu Listeria monocytogenes a fost confirmată prin investigaţii de laborator, rezultatul fiind comunicat pe 27 ianuarie 2026. Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila cu stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie, iar evoluţia bolii a fost rapid nefavorabilă, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. Pacientul a decedat pe 23 ianuarie 2026, transmite Agerpres.

DSP Brăila a precizat că, până în prezent, nu au fost identificate alte cazuri asociate şi recomandă populaţiei respectarea regulilor de igienă alimentară, consumul de produse din surse autorizate şi prezentarea la medic în cazul apariţiei simptomelor, în special în rândul persoanelor vârstnice, al gravidelor şi al celor cu afecţiuni cronice.