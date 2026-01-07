Bilanțul Consiliului Internațional al Uleiului indică faptul că producția mondială de ulei de măsline se va situa la 3,44 milioane de tone în actuala campanie 2025/26. Se observă o scădere generală sensibilă a producției mondiale, de aproximativ 132.000 de tone, principalele victime fiind Spania (cu o scădere de 47.900 tone) și Turcia (cu o scădere de 215.000 tone). Aceste pierderi nu au putut fi compensate de creșterile ce se prevăd în Tunisia și Maroc, reșatează Agroinformacion.

Ascensiunea Tunisiei pe piața uleiului de măsline

Estimarea Consiliului arată că Tunisia își va crește producția cu 110.000 de tone de la un an la altul, ajungând la un volum de 450.000 de tone în campania 2025/2026. Această creștere, de peste 32%, este cu atât mai semnificativă dacă luăm ca referință datele din 2023/2024. Atunci, Tunisia a produs 220.000 de tone de ulei de măsline, adică mai puțin de jumătate din ceea ce se preconizează pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026.

Acest avânt al Tunisiei se bazează pe dezvoltarea importantă a capacităților sale de producție, care dispun de livezi de măslini moderne. Sprijinită de un cadru legal mai permisiv decât cel din Uniunea Europeană, Tunisia aspiră să câștige și mai multă valoare ca punct de referință mondial în sectorul uleiului de măsline. De asemenea, Marocul își revine după cifrele scăzute din 2024/25, estimând un volum de 160.000 de tone.

Situația în Europa

Pe de altă parte, producția comunitară se va situa ușor peste pragul de 2 milioane de tone, față de 2,11 milioane în 2024/25.