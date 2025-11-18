Producția mondială de vin a înregistrat în 2025 o creștere de 3%, potrivit raportului anual al Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), analizat de Wines of Romania. Acest avans reprezintă însă doar o recuperare modestă după recolta extrem de slabă din 2024. Nivelul total estimat pentru acest an este de 232 de milioane de hectolitri, ceea ce înseamnă cu 5% mai puțin decât media ultimilor cinci ani. România se remarcă printre puținele țări cu o evoluție semnificativă, după un 2024 afectat de secetă și fenomene meteorologice severe.

La nivelul Uniunii Europene, primele date indică o producție de 14 milioane de hectolitri, în creștere cu 2%, dar tot cu 8% sub media pe cinci ani. Franța traversează un nou an dificil, cu o scădere de 1% față de 2024, când a înregistrat cel mai mic nivel al producției din 1957 încoace. În schimb, Italia raportează un avans de 8%, ajungând la 47,4 milioane de hectolitri, cu 2% peste media ultimilor cinci ani. Spania, deși a dat semne de revenire anul trecut, rămâne la un nivel redus al producției: 29,4 milioane de hectolitri, cu 6% mai puțin decât în 2024, acesta fiind al treilea an consecutiv în care nu depășește intervalul de 35–40 de milioane de hectolitri atins între 2020–2022.

„Creșterea limitată a producției în 2025 este de așteptat să contribuie la stabilizarea stocurilor”

Pentru România, estimările indică o creștere puternică: 4,1 milioane de hectolitri în 2025, cu 29% mai mult decât în 2024, când s-au produs 3,1 milioane de hectolitri, și cu 3% peste media ultimilor cinci ani. Deși primăvara a fost marcată de episoade de ger târziu, urmate de grindină și o vară secetoasă în anumite regiuni, toamna excelentă, cu diferențe de temperatură de peste 10°C între zi și noapte și ploi înainte de recoltă, a favorizat obținerea unor struguri de calitate în mare parte din țară.

În Europa, creșteri procentuale mai mari decât cea a României se întâlnesc doar în state cu producții reduse și variații anuale puternice: Slovenia (+64%, 0,8 milioane hl) și Cipru (+31%, aprox. 0,1 milioane hl). Austria (+17%) și Croația (+21%) depășesc, de asemenea, media pe cinci ani, cu 6%, respectiv 4%.

Potrivit experților OIV, nivelul general al producției, încă sub media ultimilor ani, poate contribui la echilibrarea stocurilor: „Creșterea limitată a producției în 2025 este de așteptat să contribuie la stabilizarea stocurilor, într-un context de scădere a consumului pe piețele mature și de incertitudine accentuată în condițiile comerțului global.”

O fereastră de oportunitate pentru vinul românesc pe piețele internaționale

Creșterea din 2025 reprezintă nu doar o revenire, ci și o oportunitate, susține Wines of Romania. Schimbările climatice afectează tot mai dur țările tradiționale producătoare de vin, iar defrișările de vii, în special în Franța, creează premise favorabile pentru jucători emergenți.

„În condițiile în care modificările climatice afectează tot mai sever țările producătoare de vin tradiționale, iar defrișările de suprafețe de viță-de-vie continuă, mai ales în Franța, se conturează tot mai clar o fereastră de care România ar putea profita. Documentând exporturile de vin din România, în perioada 2014–2024, se constată că, deși valoarea acestora aproape s-a dublat, de la 22 la 42 milioane de dolari, volumele rămân în general constante, între 16 și 20 de milioane de litri. Pe de o parte vorbim despre inflație, iar pe de altă parte, despre faptul că România a început – timid, dar sigur – să exporte vinuri de top. Acestea atrag tot mai mulți cunoscători și pasionați, datorită raportului excelent dintre preț și calitate. Dincolo de vinul accesibil, de zi cu zi, România trebuie să demonstreze că oferă, în categoria 10–25 de euro, o calitate aparte, confirmată atât de critici de vin prestigioși, cât și de palmaresul obținut la concursurile internaționale. Evident, acest lucru nu se poate întâmpla decât cu un consens și un efort comun al industriei – un mesaj pe care mă bucur să îl văd repetat de tot mai mulți producători de vin români”, a declarat Marinela Ardelean, fondatoare Wines of Romania.

Într-un context global în care consumul scade, iar producția rămâne sub nivelul mediu al ultimilor ani, evoluția vinului românesc indică un potențial real de consolidare pe piețele externe. Calitatea în creștere, interesul pentru soiurile autohtone și rezultatele producătorilor la concursurile internaționale sunt elemente care ar putea susține o poziționare mai puternică a României în industria globală a vinului.

Wines of Romania este un proiect 100% privat, dedicat promovării și dezvoltării sustenabile a vinului românesc pe plan local și internațional. Fondată de Marinela Ardelean, expert în vin și co-organizator al festivalului RO-Wine, platforma reprezintă un spațiu digital dedicat vinurilor autohtone, iubitorilor de vin, achizitorilor, producătorilor și investitorilor.