Producţia de carne a României a crescut în noiembrie 2025 la porcine şi la păsări, iar la bovine, ovine şi caprine a scăzut, în comparaţie cu aceeaşi lună din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

De asemenea, în luna noiembrie 2025, faţă de luna precedentă, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la porcine, iar la bovine, la ovine şi caprine şi la păsări au scăzut.

Astfel, în noiembrie, au fost sacrificaţi 337.000 de porci, în creştere comparativ cu octombrie 2025, când au fost sacrificate 333.000 de animale. În aceeaşi perioadă a anului 2024, numărul de sacrificări a fost de 312.000 de porci.

Producţia de carne de porc a totalizat 31.189 tone în noiembrie 2025, în creştere faţă de octombrie 2025, când s-au înregistrat 30.231 tone dar şi faţă de luna similară a anului precedent, când s-au înregistrat 28.434 tone.

Potrivit INS, în noiembrie 2025, au fost sacrificate 241.000 de oi şi capre, mai puţine decât în octombrie, când s-au înregistrat 316.000 de animale sacrificate. În noiembrie 2024, numărul ovinelor şi caprinelor sacrificate a totalizat 313.000 de capete.

La ovine şi caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în noiembrie 2025 atât faţă de luna anterioară, cât şi raportat la noiembrie 2024. Astfel, producţia de carne de ovine şi caprine a fost de 3.554 tone în noiembrie 2025, în timp ce în octombrie 2025 greutatea în carcasă a fost de 4.578 tone, iar în noiembrie 2024 a fost de 4.557 tone.

La carnea de pasăre, producţia – 52.592 tone – a scăzut în noiembrie 2025 raportat la luna anterioară (56.453 tone) şi a crescut comparativ cu luna similară din 2024, când a fost de 45.382 tone.

Datele statistice arată că în noiembrie 2025 au fost sacrificate 31,255 milioane de păsări, în scădere faţă de luna anterioară (33,685 milioane capete) şi în creştere comparativ cu noiembrie 2024 (26,585 milioane de capete).

În ceea ce priveşte producţia de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna noiembrie a anului trecut 6.237 tone, în scădere atât faţă de octombrie 2025, când a fost înregistrată o producţie de 6.540 tone carcasă, cât şi faţă de noiembrie 2024, când s-au consemnat 6.639 tone carcasă.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 38.000 de capete, în scădere faţă de cele 40.000 de capete înregistrate în octombrie 2025 şi faţă de noiembrie 2024, când au fost sacrificate 41.000 de capete.

Datele pentru unităţile industriale specializate (abatoare) s-au obţinut prin cercetări statistice exhaustive, efectuate de Institutul Naţional de Statistică, iar pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Datele se referă la sacrificările exclusiv pentru consum.