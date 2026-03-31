Producătorii francezi de foie gras i-au solicitat președintelui Emmanuel Macron să includă situația exporturilor în discuțiile din timpul vizitei oficiale în Japonia, considerată o piață esențială pentru industrie. Demersul vine în contextul în care autoritățile japoneze au suspendat, în 2023, importurile de foie gras franțuzesc din cauza gripei aviare, transmite Agerpres.

Fabien Chevalier, președintele Cifog, a declarat că administrația prezidențială a primit o notă în acest sens înaintea vizitei de patru zile care începe marți. „Este principala noastră piață de export și cea pe care trebuie să o recuperăm”, a spus acesta.

Exporturile, afectate de vaccinarea păsărilor

Criza gripei aviare a afectat puternic sectorul avicol din Franța în ultimii ani. Ultimul val major, din perioada 2021–2022, a dus la sacrificarea a milioane de păsări. În total, aproximativ 32 de milioane de păsări de curte au fost eliminate începând din vara anului 2021.

Pentru a limita răspândirea virusului, autoritățile franceze au introdus, de la 1 octombrie 2023, vaccinarea obligatorie în fermele cu peste 250 de rațe, cu excepția animalelor de reproducție. Măsura a fost însă interpretată cu reticență de unele state importatoare.

Japonia, anterior cea mai importantă piață din afara Uniunii Europene pentru foie gras francez, a suspendat importurile de produse avicole din Franța pe fondul temerilor că virusul ar putea continua să circule în ferme, chiar și după vaccinare. Restricțiile afectează și alte produse premium, precum găinile Bresse.

Producția își revine lent după criză

În pofida dificultăților la export, producția de foie gras din Franța a început să își revină. Potrivit Cifog, anul trecut au fost produse aproximativ 14.500 de tone, în creștere față de 14.000 de tone în 2024 și 8.000 de tone în 2022. Nivelul rămâne însă sub cel de dinaintea crizei sanitare.

Foie gras-ul este obținut din ficatul de rață sau gâscă, păsările fiind hrănite forțat pentru a crește dimensiunea ficatului, practică frecvent criticată de organizațiile pentru protecția animalelor.