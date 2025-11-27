Primitivo a devenit, în ultimii ani, vinul-vedetă din restaurantele și magazinele românești. Cu arome intense, taninuri moi și alcool generos, acest soi internațional cucerește rapid consumatorii. Cezar Ioan spune că „aproape nu te poți considera priceput la vinuri dacă n-ai băut măcar câteva sticle de Primitivo”, dar îi încurajează pe pasionați să-l folosească drept punct de plecare spre o lume mai largă a vinurilor roșii.
Foto: colaj G4Food