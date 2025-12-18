Târgul de Crăciun din Craiova are pentru vizitatori preparate tradiționale românești, inclusiv sarmale. O căsuță cu mâncare gătită pune la dispoziția clienților 100 de grame de sarmale la prețul de 10 lei.

Pe lângă sarmale, în meniu mai apar și alte preparate clasice de sezon, precum varza călită cu afumătură la 10 lei 100 de grame. De asemenea, tocăniță de berbecuț cu mămăliguță la 20 lei 100 grame. Și nu în ultimul rând, mămăliga cu brânză și jumări la 10 lei 100 de grame.

Toate acestea sunt pregătite pe loc, într-o atmosferă de sărbătoare.