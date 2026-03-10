Preţul trufandalelor de sezon se păstrează la nivelul pieţei de anul trecut, deşi costurile cu întreţinerea serelor şi solariilor a crescut simţitor, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Asociaţiei Legumicultorilor Maramureş, David Pop, transmite Agerpres.

„Decizia nu a fost una uşoară, însă dacă şi noi pe piaţa liberă punem preţuri peste cele din marile lanţuri de magazine înseamnă că nu ne mai gândim deloc la cumpărător. Aşa că o mare parte dintre produsele de sezon – cum ar fi salata, ceapa, ridichiile – se vând la preţul de piaţă al anului trecut. Sunt produse de seră şi solar, foarte solicitate la începutul primăverii, consumate proaspete au o valoare nutritivă deosebită. Pe durata a câteva săptămâni aceste produse vor fi aduse zilnic pe piaţă, inclusiv la târgurile organizate la sfârşit de săptămână de alţi producători asociaţi”, a spus David Pop.

Salata, ceapa verde şi ridichiile sunt vândute la legătură sau kilogram, preţul oscilând între doi lei şi cinci lei.

Conform acestuia, costurile de întreţinere a serelor şi solariilor din iarna 2025-2026 au fost semnificative.

„Orice scumpire la gaz metan, energie electrică, carburanţi o resimţim imediat (…) Serele sunt încălzite cu păcură, dar asta se întâmplă în cazuri mai puţine, fiind preferate centrale pe lemne şi sistemele de ventilaţie a aerului cald de sol şi suprafaţă. Problema e că aceste resurse de energie necesare costă, iar cea mai mică ajustare o simţim imediat deoarece e vorba de menţinerea unui aer cald pe suprafeţe întinse. Până acum un pic mai eficientă pare a fi încălzirea cu deşeuri din lemn de sol şi suprafaţă, însă şi deşeurile din lemn ajung să fie destul de scumpe. Singura şansă de a acoperi din costuri e să avem mai multe produse şi o desfacere mai eficientă, preţuri mulţumitoare şi produse de calitate garantată”, a mai precizat David Pop.

Legumicultorii din judeţul Maramureş fac parte din câteva asociaţii şi încearcă să fie o prezenţă activă pe piaţa liberă şi cea organizată. De asemenea, un număr redus de producători îşi valorifică produsele pe piaţa agricolă locală de angro pentru a avea mai mult timp pentru munca din grădină.

Cele mai căutate pieţe de legumicultori sunt cele din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Târgu Lăpuş, Vişeu, Borşa, Cavnic şi Seini. În municipiul Baia Mare funcţionează un număr de cinci magazine cu specific de legume-fructe.