Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, nu vine cu mâna goală marţi în vizită la Washington, anunţând că îi va aduce liderului de la Casa Albă, Donald Trump, un coş cu cafea şi ciocolată drept exemplu al eforturilor guvernului său de a înlocui culturile de coca cu cele de cafea şi cacao, informează EFE, transmite Agerpres.

“Nu este un coş cadou oarecare, ci rezultatul muncii a mii de familii care au abandonat cultivarea de coca şi pariază astăzi pe culturi legale”, a subliniat Direcţia de substituire a culturilor ilicite de la Bogota, care s-a ocupat de pregătirea acestui coş pentru Casa Albă.

Acest cadou este destinat să demonstreze că înlocuirea voluntară a culturilor ilicite poate deveni o alternativă reală de viaţă şi dezvoltare pentru zonele rurale afectate de traficul de droguri.

Fiecare produs este însoţit de câte o carte poştală personalizată adresată preşedintelui Donald Trump, vicepreşedintelui J.D. Vance, secretarului de stat Marco Rubio, şefei de cabinet Susie Wiles, şi secretarei de presă Karoline Leavitt.

“Suntem familii de ţărani din Columbia. Ani de zile am plantat coca pentru că nu aveam altă opţiune; am smuls coca din pământul nostru şi am început să semănăm muncă onestă şi un viitor”, se afirmă în mesajul scris în engleză pe fiecare carte poştală care însoţeşte produsele. Despre acestea în mesaj afirmându-se că “ele reprezintă o ţară care transformă ilegalitatea în oportunitate”.

Coşul cadou conţine cafea şi ciocolată de calitate pentru export, la fabricarea cărora a fost utilizată materie primă provenind de la 18.000 de familii de cultivatori de cacao şi 2.300 de familii de cultivatori de cafea, integrate în programe de substituire voluntară a culturilor de coca, demarate de actualul guvern de la Bogota.

Mai exact, cafeaua, în pungi de 250 de grame, provine din Argela, un departament defavorizat din Cauca (sud-est), una dintre regiunile columbiene cele mai afectate din punct de vedere istoric de conflicte armate şi trafic de droguri.

Preşedintele columbian îi va aduce în dar aceste produse lui Donald Trump cu ocazia întâlnirii preconizate să aibă loc marţi, la Casa Albă, prima după luni de tensiuni diplomatice între cele două ţări. Pe agenda acestei întrevederi principalele teme vizează lupta împotriva traficului de droguri, cooperarea bilaterală, precum şi aspecte legate de migraţie şi situaţia din Venezuela.

În timpul crizei dintre cele două guverne, Washingtonul a retras Columbia de pe lista ţărilor implicate în lupta împotriva drogurilor şi i-a inclus pe preşedinte şi pe membrii cercului său apropiat pe lista de sancţiuni a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), invocând presupuse legături cu traficul de droguri.

Gustavo Petro a respins aceste acuzaţii şi a susţinut că administraţia sa a reuşit să limiteze creşterea culturilor de coca şi să sporească capturile de droguri.

Gloria Miranda, coordonatoarea programului de înlocuire a culturilor ilicite, care îl însoţeşte pe preşedintele columbian în vizita la Washington, a declarat luni pentru EFE că este încrezătoare că Gustavo Petro va putea să-i demonstreze lui Trump, “cu cifre convingătoare”, că guvernul său este dedicat acestui obiectiv.

“Contăm să putem continua consolidarea relaţiilor istorice între Columbia şi SUA şi să-i prezentăm în mod direct preşedintelui american perspectiva acestui guvern asupra luptei împotriva traficului de droguri”, a adăugat ea.

Pe lângă întâlnirea crucială cu Donald Trump, preşedintele columbian, care a primit o viză specială pentru această călătorie, are o agendă plină de activităţi în capitala SUA “axată pe dialog politic, academic şi comunitar” până pe 5 februarie, când se va întoarce la Bogota, potrivit preşedinţiei columbiene.