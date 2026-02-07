Preparate culinare din întreaga lume vor fi de găsit la Plovdiv, Bulgaria. Festivalul de street food, parte a celei de a 11-a ediţii a expoziţiilor Agra, Vinaria şi Foodtech

Festivalul de street food va figura, din nou, în programul aferent celei de-a 11-a ediţii a expoziţiilor Agra, Vinaria şi Foodtech, care se va desfăşura în perioada 17-21 februarie, la Centrul expoziţional internaţional de la Plovdiv, au anunţat marţi organizatorii, transmite BTA, prelută de Agerpres.

Vizitatorii vor beneficia de un program muzical şi culinar bogat pe parcursul celor cinci zile ale expoziţiei. Sunt prevăzute concerte, o zonă de street food cu preparate din întreaga lume, demonstraţii culinare, jocuri şi premii pentru oaspeţi. Programul include spectacole susţinute de cântăreaţa de folclor Savina, ansamblul Bulgarian Rhythms, fanfara Kristijan Azirovic Orchestra din Serbia, Dimitris Band din Grecia şi Amor Mio Latino Band.

În fiecare zi, bucătării mobile, caravane şi camionete specializate pe street food vor oferi feluri de mâncare din întreaga lume, preparate la faţa locului. Pe 20 februarie, invitaţii speciali vor fi bucătari de top care au reprezentat Bulgaria la Cupa Mondială de Paella din Valencia, Spania. Aceştia vor pregăti reţete originale la faţa locului.