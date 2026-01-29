F&B Business Accelerator, unul dintre cele mai longevive programe de creștere dedicate antreprenorilor din industria alimentară, lansează cea de-a 16-a ediție într-un moment în care piața produselor alimentare traversează o perioadă de transformare accelerată. Consumatorii sunt tot mai atenți la ceea ce mănâncă, la proveniența ingredientelor, la impactul asupra sănătății și mediului, iar aceste schimbări deschid oportunități importante pentru producătorii locali care pot răspunde acestor așteptări, arată un comunicat de presă.

Antreprenorii din România și Republica Moldova care dezvoltă produse alimentare se pot înscrie în program până la data de 15 februarie, prin intermediul platformei F&B Business Accelerator. Programul se adresează atât afacerilor aflate la început de drum, cât și brandurilor deja existente care se confruntă cu o încetinire a ritmului de creștere și au nevoie de validare, structurare sau scalare.

Potrivit lui Robert Agarici, Program Director F&B Business Accelerator, evaluarea produselor alimentare nu mai ține exclusiv de gust sau preț. „Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la etichete, la originea ingredientelor și la impactul asupra sănătății și mediului. În prima jumătate a anului 2025, piața bunurilor de larg consum a crescut cu 11%, jumătate din această evoluție fiind generată atât de creșterea volumelor, cât și de orientarea către produse de calitate superioară”, afirmă acesta. În acest context, acceleratorul își propune să ofere instrumente concrete pentru inovare și dezvoltare sustenabilă în industria alimentară.

Trei etape ale procesului

Programul de accelerare este structurat în trei etape. Prima fază, Acceleration, are loc între 20 și 22 februarie, la București, și include trei zile intensive de workshopuri, prezentări și sesiuni de mentorat. Fondatorii vor lucra alături de specialiști din industria alimentară, retail, marketing, etichetare de produs, distribuție, HoReCa și nutriție.

A doua etapă, Consolidation, se desfășoară online, între 2 și 12 martie, și presupune workshopuri de grup axate pe clarificarea modelului de business și consolidarea strategiilor de creștere.

Cea de-a treia fază, Validation, are loc între 25 și 27 mai, la Teleferic Grand Hotel din Poiana Brașov, unde participanții beneficiază de acces complet, cu toate costurile incluse, la F&B Innovation Camp, singurul bootcamp de inovare dedicat industriei alimentare din România.

În cadrul F&B Innovation Camp, peste 120 de antreprenori, furnizori, specialiști din industrii conexe și investitori lucrează timp de trei zile pentru a identifica soluții la problemele sistemice ale sectorului alimentar, pentru a testa idei și a valida modele de business, dar și pentru a construi parteneriate comerciale reale.

Impactul programului

Experiența participanților din edițiile anterioare arată impactul concret al programului. „La Fruit Snack producem clătite deshidratate din fructe, iar participarea la accelerator ne-a ajutat să realizăm corect eticheta de produs, să înțelegem mai bine gestionarea deșeurilor și să ne structurăm direcția de creștere. Accesul la comunitatea de antreprenori a fost esențial”, spune Svetlana Liubuschin, fondatoarea Fruit Snack și absolventă a programului.

F&B Business Accelerator oferă premii în valoare totală de 45.000 de euro, sub formă de servicii de marketing, prin parteneriatul cu Scaling Partner. Marele premiu, în valoare de 15.000 de euro, constă într-o bursă completă de servicii de marketing integrate, care include strategie, comunicare, producție video, filmări, montaj, setarea și optimizarea campaniilor, cu scopul de a genera comenzi și venituri reale pentru brandul câștigător. În plus, toți participanții eligibili beneficiază de un discount garantat de 3.000 de euro la serviciile Scaling Partner.

UniCredit Bank este partenerul principal al programului, iar printre sponsorii ediției se numără Bocado și Scaling Partner. De-a lungul celor 15 ediții anterioare, peste 80 de traineri și mentori au contribuit la dezvoltarea afacerilor participante, printre care lideri din retail, HoReCa, industrie alimentară, juridic și marketing.

Inovația în industria alimentară

Programul este derulat de Hospitality Culture Institute, platformă europeană de cercetare și leadership care analizează modul în care gastronomia, ospitalitatea și serviciile influențează comportamentul uman și valoarea economică. Prin inițiativele sale, HCI urmărește construirea unor modele de business sustenabile, centrate pe oameni, folosind industria alimentară ca laborator pentru economia experienței.

Lansarea celei de-a 16-a ediții a F&B Business Accelerator confirmă faptul că inovația în industria alimentară românească are nevoie nu doar de idei bune, ci și de structură, mentorat și acces la piețe, într-un context în care produsele locale pot deveni tot mai competitive la nivel regional și european.