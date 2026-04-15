Poți folosi aceleași ustensile pentru carne crudă și gătită? Greșeala frecventă care poate duce la toxiinfecții alimentare

15 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto Dreamstime

Folosirea acelorași ustensile pentru carne crudă și carne gătită este una dintre cele mai frecvente greșeli din bucătărie. Chiar dacă preparatul ajunge la temperaturi ridicate, bacteriile pot rămâne pe ustensile și pot contamina mâncarea. Specialiștii în siguranță alimentară recomandă reguli simple care reduc semnificativ riscul de toxiinfecții, potrivit Mashed. 

Carnea crudă poate conține bacterii, paraziți și alți agenți patogeni care pot provoca toxiinfecții alimentare. Deși puțini ar consuma carne nepreparată, riscul real apare în timpul gătitului, prin contaminarea încrucișată.

Aceasta apare atunci când ustensilele folosite pentru manipularea cărnii crude (linguri, spatule sau clești) sunt utilizate ulterior pentru mâncarea deja gătită, fără a fi spălate. În acest fel, bacteriile pot ajunge direct în farfurie, chiar dacă preparatul a fost gătit corect.

Specialiștii în siguranță alimentară recomandă folosirea unor ustensile separate pentru carne crudă și cea gătită sau, cel puțin, spălarea lor temeinică cu apă fierbinte și detergent înainte de reutilizare.

Temperatura nu te protejează întotdeauna

În siguranța alimentară, temperatura este un factor esențial. Pentru a distruge bacteriile periculoase, carnea trebuie gătită la o anumită temperatură internă, care variază în funcție de tip: aproximativ 63°C pentru vită și porc și până la 74°C pentru carne de pui.

Însă această regulă nu se aplică și ustensilelor folosite în timpul gătitului. Lingurile, spatulele sau cleștii care au intrat în contact cu carnea crudă nu ating, în mod normal, aceste temperaturi suficient de ridicate pentru a elimina bacteriile.

Astfel, dacă sunt reutilizate fără a fi spălate, acestea pot transfera agenți patogeni pe mâncarea deja preparată, chiar în momentul în care este pusă în farfurie.

Când și de ce trebuie să schimbi ustensilele

Pentru a elimina orice risc legat de contaminare, cea mai sigură soluție este schimbarea ustensilelor pe parcursul procesului de gătit. Acest lucru se poate face în orice moment în care preparatul a fost gătit suficient — de exemplu, înainte de a întoarce carnea pe partea finală sau chiar înainte de servire.

Astfel, se evită situațiile în care ustensilele folosite inițial pentru carnea crudă ajung din nou în contact cu preparatul deja gătit.

Dacă, din orice motiv, alegi să folosești aceeași ustensilă, aceasta trebuie curățată corespunzător înainte de reutilizare. Spălarea cu apă fierbinte și detergent este esențială pentru îndepărtarea bacteriilor și reducerea riscului de contaminare.

Un obicei simplu care previne contaminarea

Această regulă se aplică în orice tip de gătit, inclusiv la grătar, unde temperaturile sunt ridicate, dar riscul de contaminare rămâne.

Pentru a evita folosirea accidentală a unei ustensile contaminate, este recomandat să o pui imediat în chiuvetă sau în mașina de spălat vase după ce ai manipulat carne crudă, în loc să o lași pe blat, la îndemână.

Reguli de bază pentru siguranța alimentară

Schimbarea ustensilelor este doar unul dintre pașii simpli care pot preveni toxiinfecțiile alimentare. Alte măsuri la fel de importante includ folosirea vaselor în stare bună, fără fisuri sau ciobituri, și atenția la produsele retrase de pe piață din motive de siguranță alimentară.

Respectarea acestor reguli de bază reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire și contribuie la o bucătărie mai sigură.

Chiar dacă nu te vei îmbolnăvi de fiecare dată când reutilizezi o ustensilă care a atins carne crudă, riscul există și nu trebuie ignorat.

Este un obicei frecvent în bucătărie, dar unul care poate duce la contaminare și probleme de sănătate. Din fericire, poate fi corectat foarte ușor: prin schimbarea ustensilelor sau spălarea lor temeinică înainte de reutilizare. Un gest simplu, dar important, care te poate proteja pe tine și pe cei de la masă de toxiinfecții alimentare.

