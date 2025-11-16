Surprinzător, dar o autopsie efectuată recent în SUA, a făcut o descoperire uimitoare: persoana în cauză decedase din pricina sindromului alfa-gal, transmis de căpușe. Potrivit eatingwell.com, sindromul alfa-gal (AGS) provoacă reacții alergice întârziate la carne de mamifer, lactate și unele medicamente dacă, anterior, ai fost mușcat de o căpușă.

>Simptomele se pot ameliora printr-o dietă strictă, dar specialiștii recomandă ca toate persoanele care se îmbolnăvesc, aparent inexplicabil, după ce au consumat carne, să meargă la medic să-și facă teste.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Primul deces din SUA, în urma alergiei la carne

Săptămâna trecută a fost elucidată cauza morții unui pilot de avion în vârstă de 47 de ani care, initial, părea un mister. Rezultatele autopsiei au fost publicate în The Journal of Allergy and Clinical Immunology și au arătat că pilotul, originar din New Jersey, a decedat din cauza sindromului alfa-gal, o alergie la carne, dezvoltată în urma unei mușcături de căpușă.

Acesta este primul deces raportat din cauza acestei alergii rare, dar grave. Sindromul alfa-gal apare atunci când o căpușă transferă molecula alfa-gal din saliva ei în sângele unei persoane. În urma acestui transfer, sistemul imunitar al persoanei reacționează și se declanșează alergia la carne și la alte produse de origine animală.

Ce măsuri pot fi luate

„Persoanele cu AGS trebuie să nu mai consume carne roșie – vită, porc, miel, vânat sau iepure – iar în unele cazuri, chiar lactate sau anumite medicamente, în funcție de reacția organismului. Potrivit statisticilor din SUA, circa 450.000 de oameni suferă de această afecțiune, numărul exact fiind incert, deoarece boala este dificil de diagnosticat”, explică nutriționista Emily Lachtrupp

Simptomele care apar târziu

Americanca Telaina Panzenhagen este una dintre miile de persoane cu AGS, și spune că simptomele ei au apărut la câteva luni după ce a fost mușcată de o căpușă.

„Deși nu știu sigur care căpușă mi-a cauzat sindromul alfa-gal, bănuiesc că au trecut aproximativ trei luni până să dezvolt simptomele. Avem cai și câini, așa că petrecem timp afară, iar în general am cel puțin o căpușă pe an, uneori mai multe. Sunt printre puținii norocoși care știau ce este alfa-gal înainte să-l dobândesc”, spune Panzenhagen.

Ea povestește că una dintre prietenele ei bune are AGS, așa că, atunci când a început să observe simptomele îngrozitoare ale sindromului, a devenit clar ce se întâmplă.

„Acum aproximativ trei ani, am ieșit la prânz cu prietenii și am mâncat friptură, bine făcută, iar după circa cinci ore a apărut o durere abdominală cumplită, ce a durat cam opt ore. După două zile am mâncat tacos și a apărut o nouă criză dureroasă. Am fost la spital și am făcut test. Până au sosit rezultatele, care durează circa trei săptămâni, am văzut că nu reacționez bine nici la cafeaua cu lapte, roșii, brânză sau înghețată. Rezultatul mi-a confirmat temerile: aveam sindrom alfa-gal”, spune Panzenhagen.

Dieta, cel mai bun „remediu”

De trei ani, femeia ține dietă și nu consumă alimentele care a observat că îi fac rău, iar simptomele bolii s-au redus mult. Ba chiar, uneori, ea mărturisește că mai trișează și gustă din unele alimente.

Această afecțiune poate fi periculoasă dacă nu este gestionată, așa că atunci când aveți dureri puternice de stomac, mai ales după ce consumați carne roșie sau alte produse de origine animală și nu par a fi generate de o toxiinfecție alimentară trecătoare, mergeți urgent la medic pentru a face teste. Deseori, o mușcătură de căpușă poate trece neobservată, dar iată că îți poate schimba viața sau chiar te poate ucide.