Substanțele chimice persistente omniprezente în viața noastră de zi cu zi, cunoscute sub numele de poluanți eterni (PFAS), ar putea costa Uniunea Europeană până la 1.700 de miliarde de euro până în 2050, potrivit unui raport comandat de Comisia Europeană și publicat joi și citat de Mediafax.

Studiul evaluează în special impactul PFAS asupra sănătății umane și costurile asociate cu decontaminarea solurilor și a apei, prezentând patru scenarii.

În funcție de amploarea măsurilor decise de UE, poluanții eterni ar putea costa între 330 de miliarde și 1.700 de miliarde de euro până în 2050, potrivit France24.

Scenariul cel mai costisitor include o depoluare extinsă a solurilor și tratarea apelor uzate pentru a garanta respectarea standardelor de mediu ridicate în apă, pentru aproximativ douăzeci de PFAS.

Scenariul de 330 de miliarde de euro corespunde, în schimb, opririi totale a producției și utilizării PFAS, dar fără tratarea suplimentară a apei potabile și fără tratarea specifică a apelor uzate.

De la cutii de pizza la îmbrăcăminte, Comisia Europeană dorește să interzică PFAS în produsele de consum curent, prevăzând totuși excepții pentru sectoarele strategice.

Însă propunerea sa de lege nu este așteptată înainte de sfârșitul anului 2026, într-un context marcat de numeroase incertitudini cu privire la derogările de care ar putea beneficia anumite industrii.

Pentru a legifera, Bruxelles trebuie să se bazeze în prealabil pe două avize decisive ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA): unul așteptat în martie privind evaluarea riscurilor PFAS, celălalt prevăzut pentru sfârșitul anului 2026 privind impactul socio-economic al unei interdicții în UE.

Cosmetice, ustensile de bucătărie, ambalaje, PFAS sunt peste tot, fiind utilizate pentru proprietățile lor antiaderente, impermeabile sau rezistente la căldură.

Aceste substanțe chimice per- și polifluoroalchilate se descompun extrem de lent, de unde și porecla lor de „poluanți eterni”. În plus, ele pot avea efecte nocive asupra sănătății, în special o creștere a nivelului colesterolului și a riscului de cancer, precum și efecte asupra fertilității și dezvoltării fătului.