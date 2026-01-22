Liderii UE care se reunesc joi seară la Bruxelles vor încerca să depășească o săptămână de relații tumultuoase cu SUA și vor solicita finalizarea acordului comercial transatlantic al blocului comunitar, notează Politico, citând surse sub protecția anonimatului.

Ca semn că șefii de guverne speră să pună capăt tensiunilor după ce Donald Trump și-a retras amenințările privind impunerea de tarife statelor europene și anexarea Groenlandei, aceștia vor folosi summitul de urgență pentru a demonstra că doresc o revenire rapidă la normalitate („business as usual”).

„Există un acord între SUA și UE privind comerțul”, a declarat un oficial UE direct implicat în discuții, sub protecția anonimatului deoarece negocierile sunt confidențiale. „Suntem parteneri de încredere, deci acele acorduri ar trebui respectate, cu excepția cazului în care apar schimbări structurale… Sperăm că nu este cazul și că lucrurile pot merge înainte.”