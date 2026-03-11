Când timpul este scurt, iar pofta de ceva dulce la micul dejun nu dispare, rețetele simple devin cele mai căutate. O astfel de propunere este plăcinta cu ovăz, afine și măr, un preparat care combină textura fulgilor de ovăz cu prospețimea fructelor și cu dulceața discretă a merelor. Poate fi un excelent desert, dar și un mic dejun sățios și gustos. Preparatul promite un echilibru bun între gust, sațietate și rapiditate, fiind potrivit pentru cei care vor ceva dulce fără să petreacă mult timp în bucătărie. Dar o bucată lăsată pentru dimineața următoare este la fel e binevenită.

Farmecul acestei rețete stă tocmai în simplitatea ei, conform en.simplefoodrecipes.info. Baza este făcută din fulgi de ovăz înmuiați în lapte, peste care se adaugă ouă, puțin zahăr și praf de copt. În compoziție intră apoi afinele și cuburile de măr, care aduc umiditate, aromă și un contrast plăcut de texturi. La final, câteva bucățele de unt așezate deasupra ajută desertul să capete o crustă frumos rumenită.

Rezultatul este o plăcintă fragedă, ușor umedă la interior și potrivită atât pentru desert, cât și pentru o gustare mai consistentă. Rețeta are și avantajul de a folosi ingrediente banale, ușor de găsit, ceea ce o face accesibilă pentru aproape orice bucătărie.

Ingrediente

200 de grame de fulgi de ovăz

400 de mililitri de lapte

Un praf de sare

2 ouă

40 de grame de zahăr

1 linguriță de praf de copt

Unt, pentru uns tava

50 de grame de afine

1 măr, tăiat cubulețe mici

Puțin unt suplimentar, pentru partea de deasupra

Opțional, încă un praf de sare

Mod de preparare

Pune fulgii de ovăz într-un bol și toarnă peste ei 400 de mililitri de lapte. Lasă-i la înmuiat timp de 10 minute. Adaugă un praf de sare, amestecă bine și mai lasă compoziția deoparte încă 5-10 minute.

Într-un alt bol, bate bine cele 2 ouă. Adaugă zahărul, un praf de sare, dacă alegi să îl folosești, și praful de copt. Amestecă bine până se omogenizează. Toarnă, apoi, amestecul de ouă peste ovăzul înmuiat și amestecă foarte bine.

Unge cu unt un vas de copt, pentru a preveni lipirea (sau folosește hârtie de copt). Adaugă în compoziție afinele și cubulețele de măr. Amestecă ușor, cât să fie distribuite uniform.

Toarnă aluatul în vasul uns și pune deasupra bucățele mici de unt, pentru o crustă frumos aurie.

Coace plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 40 de minute sau până când capătă o culoare aurie.

Lasă plăcinta să se răcească puțin după ce o scoți din cuptor, apoi taie și servește.